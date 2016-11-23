Necmiye Alpay kimdir?

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulunda olan yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay tahliye edildi.

Necmiye Alpay 23 Kasım 1946 yılında Balıkesir'in Sındırga ilçesinde doğdu. 23 yaşındayken Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi'nden mezun olduktan sonra eğitim hayatını yurt dışında devam etmek istedi. Siyaset üzerinden değil İktisat alanından doktora yapmak istedi. Doktorasını Paris-Nanterre Üniversitesi'nden aldı.

12 Eylül olayları

Okuduğu okulda öğretim üyesi görevinde bulunurken, 12 Eylül'de yaşanan olaylardan ötürü tutuklanarak Mamak Cezaevi'ne gönderildi. Hapishanede 3 yıl kaldı.

Çevirmenlik ve edebiyat

Hapishaneden çıktıktan sonra çevirmenlik ve edebiyat üzerine yöneldi. Kuram Dergisi ve Ludingirra Dergisi'nin kuruluşunda yer alarak edebiyata giriş yaptı. Bir zaman sonra Sonbahar Dergisi'nde editörlük görevinde bulundu. 7 yıl boyunca (1996-2003) Akademi İstanbul ve Yeditepe Üniversitesi'nde Türkçe dersi verdi. 6 yıl boyunca da (2001 - 2007 ) Radikal Gazetesi'nde "dil" üzerine makaleler yazdı.



Bu zamana kadar çıkardığı kitaplar:

Türkçe Sorunları Kılavuzu, Metis Yay.Dilimiz, Dillerimiz / Uygulama Üzerine Yazılar, Metis Yay.Yaklaşma Çabası, Kanat Yay., 2005



Çevirdiği Kitaplar: Kültür ve Emperyalizm (Edward Said), Hil Yay., 3. BaskıTarihsel Kapitalizm (I. Wallerstein)Aydın Kesimi Üstüne (V. I. Lenin)Modernleşmenin Eşiğinde Osmanlı Kadınları (Madeline C. Zilfi), Tarih Vakfı Yurt Yay.Şiddet ve Kutsal (Rene Girard), Kanat Kit.Freud ve Felsefe (Paul Ricoeur), Metis Yay.Bilge Sokrates'in Ölümü (Jean Paul Mongin), Metis Yay., "Küçük Filozoflar" dizisi, 2011Martin Heidegger'in Böceği (Jan Marchand), Metis Yay., "Küçük Filozoflar" dizisi, 2012Diyojen Köpek Adam (Jan Marchand) Metis Yay., "Küçük Filozoflar" dizisi, 2012