Necmettin Kesgin aftan yararlandı, cezaevinden çıktı

31 Mart Yerel Seçimleri döneminde Mansur Yavaş hakkında çeşitli suçlamalar yapmasıyla gündeme gelen ve "resmi belgede sahtecilik", "şantaj", "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından 6 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan iş insanı Necmettin Kesgin'in AKP ve MHP’nin çıkardığı af paketinden yararlanarak açık cezaevine geçtiği, ardından da Koronavirüs önlemleri gerekçesiyle iznine çıkarıldığı öğrenildi.

Ankara Gazetecisi'nde yer alan habere göre, Kesgin’in ortaya attığı iddialar nedeniyle Mansur Yavaş hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dava açılmıştı. Yavaş, bu davada beraat etmişti. Ancak Kesgin’in daha önce “resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından dolayı kesinleşmiş 6 yıl 6 ay hapis cezası olduğu ortaya çıkmıştı. Kararı Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi vermişti. Bu süreçte Kesgin önce kaçmış, ardından ise ocak ayında teslim olmuş ve cezaevine konulmuştu.

Söz konusu haberde aktarıldığına göre, Kesgin’in cezaevinde çok kalmadığı ortaya çıktı. Kesgin, AKP’nin geçen yıl nisan ayında çıkardığı infaz paketi kapsamında önce kapalıdan açık cezaevine nakledildiği, buradan da Koronavirüs iznine çıkarıldığı öğrenildi.

Açık cezaevindeki hükümlülere yönelik Koronavirüs izni son olarak 31 Mayıs tarihine kadar uzatılmıştı.

Kesgin’in 6 yıl 6 aylık cezasının infazının paket kapsamında 1/2 olarak infaz edilerek, 3 yıl 3 aya indirildiği, kalan 3 yılın da denetimli serbestliğe girdiği bildirildi.