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Politika

Necmettin Erbakan'ın yeğeni, İyi Parti'ye geçti

Sabri Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu

21 Şubat 2018 22:06

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı olarak atandı.

Necmettin Erbakan'ın, Ege Üniversitesi Göz Polikliniği'nin kurucusu olan ağabeyi merhum Prof. Dr. Selahattin Erbakan'ın oğlu olan Sabri Erbakan, Refahyol hükümeti döneminde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Müşteşar Yardımcılığı görevinde bulunmuştu. Karayolları Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde de bulunan Sabri Erbakan İYİ Parti'de,  Hazine, Dış Ticaret ve Bayındırlık konularında Akşener'in Danışmanı olarak görev yapacak.

Sabri Erbakan, 2007’de AK Parti İzmir Milletvekili Aday Adayı olmuş daha sonra  2010’da Mustafa Sarıgül’ün Türkiye Değişim Hareketi’ne katılmıştı. Sabri Erbakan  Kasım 2013'te CHP 'den Fatih Belediye başkanlığı adayı olmuştu.

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