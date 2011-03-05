Necmettin Erbakan'ın koltuğuna Mustafa Kamalak oturdu

T24 - Necmettin Erbakan’ın hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi’nin yeni lideri Mustafa Kamalak oldu.



"Fatih Erbakan genel başkan olmak için tecrübesiz"







Geçtiğimiz hafta Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın ani ölümünün ardından partinin başına kimin geçeceği tartışılmıştı.

Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın askerlik sorunu nedeniyle bu göreve getirilmeyeceği belirtilmişti.

Partinin yeni lideri bugün belli oldu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kamalak partinin genel başkanı seçildi.





Mustafa Kamalak kimdir?



Prof. Dr. Mustafa Kamalak, 1948'de Kahramanmaraş'ta doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Kurucu Dekanlığı ile 20. ve 21. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yaptı. Kamalak, Necmettin Erbakan'ın vefat etmesinin ardından 5 Mart 2011 tarihli kurultayda Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçildi. Evli ve 2 çocuk babası.





