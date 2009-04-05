Necmettin Erbakan'a siyaset kapısı açıldı

Kayıp Trilyon’ davasında 2 yıl 4 ay hapse mahkûm edilen, kapatılan Refah Partisi’nin genel başkanı Necmettin Erbakan’ın siyaset yasağı, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı



1998’de Refah Partisi’nin kapatılmasının ardından beş yıl siyaset yasağı konulan Erbakan, 2003’te kısa bir süre siyasete döndükten sonra “Kayıp Trilyon” davasında hapse mahkûm ve siyasi yasaklı durumuna düşmüştü.



Kapatılan partisine yapılan hazine yardımını harcanmış gibi göstererek devlete iade etmediği gerekçesiyle yargılandığı ‘Kayıp Trilyon’ davasında, evrakta sahtecilik suçundan mahkûm edilen Erbakan, Ceza İnfaz Kanunu’nda AKP’nin yaptığı değişiklikle hapse girmekten kurtuldu. Erbakan’ın cezası “1 yıl ev hapsine” dönüştürüldü.



Ceza kanunlarında ve Adli Sicil Kanunu’nda yapılan değişiklikler, Erbakan’a siyaset yolunu açtı. Eski mevzuata göre, “evrakta sahtecilik” suçundan ceza alanlar, ömür boyu siyaset yapamıyordu. Ancak yeni TCK’da, belli bir sürenin iyi halli geçirilmesi halinde suçların adli sicilden silinmesinin yolu açıldı.



Erbakan da avukatları aracılığıyla Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, mevzuattaki değişikliklerden yararlanmak istedi. Mahkeme, Erbakan’ın, hakkındaki kararın verildiği tarihten bugüne kadar 5 yıl 4 aylık süreyi suç işlemeden geçirdiğini karar altına aldı. Oybirliğiyle alınan ve Erbakan’a siyaset yolunu açan karar, avukatlara tebliğ edildi

