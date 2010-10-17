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Politika

NECMETTİN ERBAKAN TEK ADAY ANKARA (A.A) 

17 Ekim 2010 16:54

-NECMETTİN ERBAKAN TEK ADAY ANKARA (A.A) - 17.10.2010 - Saadet Partisi olağanüstü kongresinde eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan genel başkanlık için tek aday oldu. Kongrede, Kongre Çağrı Heyeti Başkanı Mustafa Kamalak, Divan Başkanlığı için kendisine gelen önergeyi oyladı. Bu oylama sonucu Divan Başkanlığı'na Yasin Hatipoğlu getirildi. Parti tüzüğü ve programında yapılan değişikliklerin oylanmasının ardından genel başkanlık için tek bir liste verildiğini belirten Hatipoğlu, genel başkanlık için Necmettin Erbakan'ın ''Yeşil Liste''si ile birlikte aday olduğunu bildirdi. Erbakan'ın adaylığının salonda büyük coşkuyla karşılandığı görüldü.

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