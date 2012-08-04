Necmettin Erbakan Mehmet Ali Birand'ı yaktı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın "Kanlı mı olacak kansız mı?" sözü, Mehmet Ali Birand’ı da yaktı. Fenerbahçe Galatasaray maçı için "Kanlı mı olacak kansız mı?" diyen Birand’ın bu sözü için Kanal D’ye, 1 milyon 54 bin 429 lira ceza kesildi.

Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın "Refah iktidara gelecek, kanlı mı olacak kansız mı?" biçimindeki ünlü sözü ağır ceza getirdi. Mayıs ayında oynanan ve olaylı geçen Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi ‘’Kanlı mı olacak kansız mı?’’ diyen Mehmet Ali Birand’ın bu sözü nedeniyle Kanal D’ye,1 milyon 54 bin 429 lira para cezası verildi.

Gazeteport’un edindiği bilgiye göre RTÜK’ün son toplantısında Kanal D’de 10 Mayıs 2012’de yayınlanan "32.Gün" program ele alındı. Mehmet Ali Birand, Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök’ün de katıldığı programda ‘’ Süper final oynanacak. Dananın kuyruğu kopuyor. Acaba kanlı mı olacak kansız mı olacak? ‘’ dedi. Program sırasında ‘’ Süper Final Kanlı mı olacak Kansız mı?” yazısı da 1 saat 14 dakika süreyle ekranın alt köşesinde yer aldı.



En yüksek ceza



RTÜK üyeleri, bu yayın ve alt yazıda yer alan ifade nedeniyle, şiddetin özendirilerek, izleyici açısından olumsuz etkiye neden olunduğu kanısına vardı. Kanal D’ye yasada yer alan ‘’ Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı yayın’’ nedeniyle, 1 milyon 54 bin 429 lira para cezası verildi. Bu miktar Kanal D’nin 2012 yılı Nisan ayı aylık ticari iletişim geliri olan 52 milyon 721 bin 462 liranın yüzde ikisi olarak belirlendi.

"Kanlı mı olacak kansız mı?" sözü 13 Nisan 1994’te Erbakan tarafından Refah Partisi Meclis Grubunda kullanılmıştı. Erbakan ‘’Refah Partisi iktidara gelecek, adil düzen kurulacak. Geçiş dönemi sert mi olacak, yumuşak mı olacak, kanlı mı olacak, kansız mı olacak, tatlı mı olacak, altmış milyon buna karar verecek” demişti. Bu sözler Erbakan’a siyasi yasak getirilmesi ve partinin kapatılmasında da rol oynamıştı.