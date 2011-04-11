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Politika

NECMETTİN ERBAKAN BULVARI AÇILDI AĞLASUN (A.A)

11 Nisan 2011 01:14

-NECMETTİN ERBAKAN BULVARI AÇILDI AĞLASUN (A.A) - 10.04.2011 - Saadet Partisi'nin eski Genel Başkanı merhum Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Mamak beldesinde, babasının adı verilen bulvarın açılışını yaptı. Fatih Erbakan, Ağlasun ilçesine bağlı Mamak belde Belediyesi'nin yaptırdığı ''Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı''nın açılışına katıldı. Halkın sevgi gösteriyle karışlanan Erbakan, açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti: ''Rahmetli babamın ne milletvekilliğinde, ne de Başbakanlıkta gözü vardı. Türkiye Cumhuriyeti, babamın Başbakanlığı döneminde hak ettiği hizmeti, fazlasıyla almıştır. Türk Milleti refah seviyesinin üstünde yaşam olanaklarına kavuşmuştur. Anadolu'nun dört bir tarafına hizmet etmek için hayatını adadı. Tek bir derdi vardı. O da Türk Milletinin iyi bir noktaya gelmesi. Kalkınmış ve sanayileşmiş bir ülke özlemini her zaman hayal etti. Köylüsünü, çiftçisini, emeklisini ve memurunu düşünen bir insandı. Babam, döneminde herkes hak ettiği hizmeti ve ücreti almıştır. Babamın adına Bulvar oluşturan Sayın Belediye Başkanı Yücel Çetiner ve Mamak beldesi halkına teşekkür ediyorum.''

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