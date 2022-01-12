Necmettin Batırel: Yazın bir tarafa, Dolar mart sonunda 9,5 liradır

CNN Türk'te ekonomist Özgür Demirtaş ile katıldığı programda "Merkez Bankası'nın yerinde olsam şak diye dolarları satarım" ifadesiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Necmettin Batırel, Türkiye gazetesindeki köşesinde dolar tavsiyesinde bulunarak, "Yazın bir tarafa: Dolar mart sonunda 9,5 liradır. Dövizleri bugünden satın kurtulun yoksa altında kalacaksınız... Koş Türkiye’m koş, kim tutar seni..." ifadelerini kullandı.

Batırel, "Bankaların 120 milyar dolarlık toplam mevduatının 12 milyar doları 21 Ocak’a kadar, geriye kalan 28 milyar doları ise 18 Mart'a kadar bozdurulacak. Bu durumda Türk lirası büyük değer kazanacak enflasyon düşecek, "faiz köpüğü" alınacak..." değerlendirmesinde bulundu.

Batırel, yazısının sonuna eklediği 'Çok önemli not' başlıklı bölümde şu ifadeleri kullandı:

"Türk lirası büyük değer kazanacak enflasyon düşecek"

"Çok önemli not: Özel bankalar döviz cinsi mevduatlarının %10’unu 21 Ocak'a %20’sini ise 18 Mart’a kadar Türk lirasına çevirmek zorunda. Demek oluyor ki, bankaların 120 milyar dolarlık toplam mevduatının 12 milyar doları 21 Ocak’a kadar, geriye kalan 28 milyar doları ise 18 Mart'a kadar bozdurulacak. Bu durumda Türk lirası büyük değer kazanacak enflasyon düşecek, "faiz köpüğü" alınacak...

Yazın bir tarafa: Dolar mart sonunda 9,5 liradır. Dövizleri bugünden satın kurtulun yoksa altında kalacaksınız... Koş Türkiye’m koş, kim tutar seni..."