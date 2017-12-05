T24 LogoT24 Logo
Politika

Neçirvan Barzani: Tartışmalı bölgeleri kontrol altına alma gayemiz asla olmadı

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK'taki Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, referandumdan pişman olmadıklarını ve bunu yanlış bir süreç olarak değerlendirmediklerini söyledi

05 Aralık 2017 15:35

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK\'taki Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, referandumdan pişman olmadıklarını ve bunu yanlış bir süreç olarak değerlendirmediklerini söyledi. Barzani, \"Kürdistan Bölgesi Hükümeti\'nin, Kerkük ve tartışmalı bölgeleri kontrolüne alma gibi bir gayesi asla olmadı. Doğrusu ne Bağdat ne de Erbil\'in bu bölgelerde mutlak kontrolü yok. Bu sorun, Irak anayasası çerçevesinde çözülmeli, askeri güçle değil\" dedi. 
Amerikan Fox News kanalına konuşan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak merkezi yönetim ile görüşmelere başlanması ile ilgili bir soru üzerine, \"Bağdat ile bütün sorunları, anayasa temelinde diyalogla çözmek istediğimizi net bir şekilde söyledik. Ancak Bağdat şimdiye kadar buna yanıt vermiş değil\" dedi. ABD ile ilişkileri konusunda da konuşan Barzani, şöyle konuştu:
\"Referandum karşıtlığı nedeniyle Kürdistan halkında bir umutsuzluk ortaya çıkmıştı. Kürdistan halkı, ABD’ye karşı büyük umut ve beklentiler içindeydi. ABD için saygı ve gurur kaynağı olan, bizim için de aynıdır. Kürdistan halkı Amerikalılar\'ı hala seviyor. Kendilerini ABD’nin bir ortağı ve dostu olarak görüyorlar. Bunun uzun süreli olmasını istiyoruz.\"
Halkın, ABD’ye karşı umutsuzluğunun sadece halkın özgürlük talebine karşıtlığı yüzünden olmadığını da belirten Barzani, bu sürecin sonrasında da ABD’nin tavrının bunda etkili olduğunu ifade etti.
\'REFERANDUM, İRADE BEYANIYDI\'
Başbakan Neçirvan Barzani, Kerkük ve Kürt Bölgesi idaresi dışında kalan tartışmalı bölgeler ile ilgili ise şunları söyledi:
\"Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, Kerkük ve tartışmalı bölgeleri kontrolüne alma gibi bir gayesi asla olmadı. Doğrusu ne Bağdat, ne de Erbil’in bu bölgelerde mutlak kontrolü yok. Bu sorun, Irak Anayasası çerçevesinde çözülmeli, askeri güçle değil. Referandumdan pişman değiliz ve yanlış bir süreç değildi. Referandum; halkın kendi kaderini tayin etmesiyle ilgili oldukça barışçıl bir süreçti. Kürdistan Bölgesi’nde hiçbir siyasi tarafın, referanduma katılımın yanlış olduğunu düşündüğünü sanmıyorum. Referandum bir demokrasi süreci ve irade beyanıydı. Ne eksik ne fazla. Referandumdan sonraki tavrımız, Bağdat’la olan sorunlarımızı anayasa çerçevesinde çözmektir. Ancak, kendi kaderini tayin hakkı olduğu gibi kalacaktır. Bu yeni bir dönemdir ve Amerika halkının gelip bizi desteklemesini umuyoruz.\"
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DİYARBAKIR DHA IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi IKBY Başkanı Neçirvan BarzaniBarzaniBölgesi Hükümeti KerkükDoğrusuBağdatErbilBuIrakFox NewsIKBY Başbakanı Neçirvan Barzani IrakAncak BağdatABDKürdistanABDye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24