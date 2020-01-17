Neçirvan Barzani: Suriyeli Kürtler PKK ile ilişkiyi kesmeli

IKBY Başkanı Barzani, Suriye'nin kuzeyindeki yönetime rejimle anlaşmanın bir yolunu bulmalarını ve PKK ile bağlantılarını kesmelerini tavsiye ettiğini anlattı.

Al-Monitor'den Amberin Zaman'a konuşan Neçirvan Barzani, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından 3 Ocak'ta öldürülmesinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirirken, Irak parlamentosunun ABD askerlerinin ülkeden çıkarılması yönünde aldığı kararı eleştirdi. Barzani, "Yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması kararında Kürtler ve Sünnilere danışılmadı. Dahası bu kötü bir örnektir. Karar, ülkenin iki önemli bileşeni Sünni ve Kürtlere danışılmadan sadece Şii siyasi partiler tarafından alındı. Bu, herhangi bir konsensüs sağlanmadan alınan çok kritik bir adımdır ve anayasanın ruhuna aykırıdır. Bu ne şimdi ne de gelecekte Irak için iyidir. ABD ve koalisyon güçlerinin varlığının tüm Irak için bir zorunluluk olduğuna inanıyoruz" dedi.

"İran'dan korkmuyoruz, saygı duyuyoruz"

"İran'dan korkuyor musunuz?" sorusuna ise Neçirvan Barzani, "Hayır, İran'dan korkmuyoruz, ancak İran'a saygı duyuyoruz" cevabını verdi. Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından Washington'u Erbil'in konumunu yeniden değerlendirmesine ilişkin de Neçirvan Barzani, "Hukuki ve anayasal statüsüne sahip olan Kürdistan Bölgesi, Irak denkleminde kendine özgü bir önemi var. Ancak şu anda ABD'nin Irak politikasını; birleşik bir Irak, tek bir Irak politikası hakim" ifadelerini kullandı.

"Ruslar bir fark yaratabilir"

Neçirvan Barzani, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimiyle ilgili ise şunları söyledi:

"İlke olarak Suriye'deki Kürt sorununun Suriye sınırları içinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Şam'daki rejimin şimdi olduğundan daha fazla varlığı olması gerektiğine inanıyorum. Suriye Kürtleri Suriye'nin bir parçasıdır. Ne yazık ki, Baas zihniyeti bir duvardır. Ancak Ruslar bir fark yaratabilir. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir süre önce görüştüğümde, özellikle Kürtler ile rejim arasındaki anlaşmayı ilerletmesine yardım etmesini istedim. Başkan Putin'in buna daha fazla çaba göstermesi gerektiğine inanıyorum. Geçmişte, bugün ve gelecekte tavsiyemiz şu idi; Suriyeli Kürtlerin rejimle anlaşmaya varmanın bir yolunu bulmaları. Onlara – Rojava yönetimine- ayrıca Kandil'deki PKK ile ilişkilerini kesmelerini söyledim."

Amberin Zaman'ın, "9 Ekim'den önce Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'de işgaline başlamasıyla DSG, Türkiye'ye birçok devriye anlaşmasını kabul ederek Türk-ABD devriyelerini birleştirme ve sınırdan güçleri geri çekme konusunda anlaştı. Bu da ‘provoke' olarak nitelendiriliyor…" sözlerine Barzani şu yanıtı verdi:

"O zaman muhtemelen çok geç kalmıştı. Onlara yıllardır kendilerini PKK'dan koparmalarını ve bugün sahip olduğumuz bu sonucu engellemek için Türkiye'nin endişelerini anlamaya çalıştıklarını söylüyorduk. Her halükarda yapmaları gereken, Türkiye'yi ve uluslararası toplumu PKK'nin daha geniş gündeminin bir parçası olmadığına ikna etmektir. Mevcut durumda durumun iyileşme şansının çok az olduğunu görüyorum."

"Türkiye ile ilişkilerimiz iyi"

Barzani, "Son yaşananlardan sonra Türkiye ile ilişkileriniz nasıl?" sorusuna, "Türkiye ile ilişkilerimiz her zaman önemli olmuştur. Türkiye ile ilişkilerimiz iyi. Kürdistan Başbakanı -Mesrur Barzani- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi bir görüşme yaptı. Bu yolda devam edeceğiz" sözleriyle yanıt verdi.

"Demirtaş özgür olmalıdır"

Türkiye'de çözüm sürecinin yeniden başlamasına dair umut olup olmadığı sorusu üzerine ise Neçirvan Barzani şöyle dedi:

"Irak Kürdistanı'nda herhangi bir komşumuza yönelik saldırıların gerçekleşmesine izin veremeyiz. Neticede Türkiye'deki bu sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerekiyor. Türk yetkililerle her görüştüğümde, onlara bu sorunun askeri yollarla değil, diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini hatırlatıyorum. Bu her iki tarafın da yararınadır. Selahattin Demirataş'ın da hapisten çıkarılarak, barış görüşmelerinde rol alması gerektiğine inanıyorum. -Demirtaş- Özgür olmalıdır."