Neçirvan Barzani: Referandum 26 Eylül'de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor (2)

\'KİMSE TEHDİT DİLİ İLE KONUŞMAK ZORUNDA DEĞİL\'

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, referandumda oyunu kullandıktan sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, \"Irak hükümeti, 2014 yılından bu yana Kürdistan\'ın bütçesini kesti. Kimse tehdit diliyle konuşmak zorunda değildir. Oturarak bu süreci birlikte değerlendirelim. Tehdite gerek yok. Biz bu tehditleri doğru bulmuyoruz. Kürt milletinin iradesi meselesi tehditle sona erdirilmez. Hiçbir dünya milleti ambargoya gündeme getirerek o iradeyi kıramaz. Havalimanı, sınırları kapatmak bu iradeyi kırmaz. Kürtler, Irak üzerinde bir tehdit değil. Irak\'ı yöneten bu kafa Irak üzerinde tehdittir. Referandum süreci bugün Kürdistan bölgesinde sona varacaktır. Baskan Barzani yarın bir mesaj yayınlayacak ve tekrar Kürdistan bölgesinin iradesini teyit edecektir\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hiçbir zaman doğrudan bir temasları olmadığını belirten Barzani, \"2 aydır Ankara\'ya gitmek ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyordum. Ama, şimdiye kadar vakit olmadı. Biz bunu doğru bir şekilde Türkiye\'ye anlatmak istiyoruz. Kürtler Irak ile birliği daha kuvvetlendirmek için elinden geleni yaptı. Talabani Irak\'ın birliği ve demokrasisi için çok mücadele etti. Bizim dünyadaki hiçbir etnik unsur ve dinle sorunumuz yoktur. Uluslararası camia bu süreçte yanımızda olsun. Bize ve Irak hükümetine yapacakları en büyük iyilik budur. İkinci adımımız savaş veya herhangi bir ülkeyle sorun yaşamak istemiyoruz. Ne zaman hazır olurlarsa oturup doğrudan konuşabiliriz. Bağdat bizimle diyaloga gelsin. Biz tehdit adımlarını atlattık. Artık yeni bir süreç başladı. Tehdite gerek yok. Uzlaşı süreci başladı\" diye konuştu.



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