Neçirvan Barzani: Referandum 26 Eylül'de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına gelmiyor

Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/ERBİL,(DHA)- IRAK\'taki Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, bugün yapılan bağımsızlık referamunu değerlendirirken, \"Bugünkü süreç, Irak Kürdistanı çerçevesindedir. Komşu ülkelerle ilgili olduğu şeklinde anlaşılmasını istemiyoruz. Bağdat\'tan ümidimizi kestiğimiz için bu yola girdik. Kürdistan\'da yaptığımız, asla Türkiye için tehdit değildir. Türkiye\'nin bizi anlamasını bekliyoruz. Referandum, asla 26 Eylül\'de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına geliyor\" dedi.

Erbil\'e bağlı Pirman ilçesinde ailesi ile oyunu kullanan Başbakan Neçirvan Barzani, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Barzani, bugün IKBY bölgesinde görülen durumun sonraki gün bağımsızlık ilan edeceği anlamına gelmediğini anlatırken, \"Referandum; sınırları belirlemek için değildir. Komşu ülkelere, bölge için istikrar unsuru olduğumuzu gösterdik. Bağdat’a mesajımız; Bütün konuları diyalogla çözmek isteğimizdir. Kürdistan\'da bugün tarihi bir gün. Kürdistan halkı ve Kürdistan\'da yaşayan azınlıklar geleceğini belirliyor\" diye konuştu.

\'TÜRKİYE EN ZOR ZAMANLARDA HEP YARDIM ETTİ BİZE\'

Başbakan Neçirvan Barzani, Türkiye ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu, en zor dönemlerinde kendilerine hep yardım ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Müteşekkiriz. Bugünkü süreç, Irak Kürdistanı çerçevesindedir. Komşu ülkelerle ilgili olduğu şeklinde anlaşılmasını istemiyoruz. Bağdat’tan ümidimizi kestiğimiz için bu yola girdik. Kürdistan’da yaptığımız, asla Türkiye için tehdit değildir. Türkiye’nin bizi anlamasını bekliyoruz. Referandum, asla 26 Eylül’de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ve tüm Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Türkiye zor günlerde hep yanımızda oldu. Türkiye bunu kendisi için tehdit olarak görmedi. Asla ne Türkiye ne de başka bir ülke için tehdit değiliz. Türkiye\'nin Irak’la yaşadığımız sorunları anlamalarını istiyoruz. Türkiye bunu kendisi için tehdit olarak görmemeli. Asla ne Türkiye ne de başka bir ülke için tehdit değiliz.\"

Başbakan Barzani, son 2 ay içerisinde Türkiye’yi ziyaret edip, bu sürecin Ankara için tehdit olmadığını anlatmaya çalıştığını anlatırken, şöyle konuştu:

\"Ama maalesef bu imkanı vermediler. Türkiye yetkilileriyle telefon görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye’nin bölgede Kürtler ve Kürdistan Bölgesin’den daha iyi bir dostu yok. Hiçbir şeyin, bu ilişkimizi bozmasına yol açmasını istemiyoruz. Ne Türkiye’yi tehdit ederiz, ne de içişlerine karışırız. Her alanda ilişkilerimizin her gün daha iyiye gitmesini istiyoruz. Türkiye’yle sınırlar kapanmış değil. Hakkını isteyen bir millet, karşısına sorunların çıkabileceğini de düşünür. Ama bir tehdit unsuru değilken, bu ülkelerin böyle düşünmesini anlamıyoruz. Halk demokratik bir şekilde kararını vermek istiyor. Bunun nesi tehdit? Kürdistan Bölgesi Irak’la ciddi bir diyalog istiyor. Yarın da Irak bayrağını burada göreceksiniz. Kaldırmayacağız. Bizler çok zor 3 yıl geçirdik. Dünyanın en büyük ve tehlikeli terör örgütü olan DEAŞ\'a karşı uzun bir cephede savaştık. 1600 şehit verdik. Kürdistan Bölgesi 1.8 milyon göçzede için sığınak oldu. Dış ülkelerin tavrı, Kürtlere, \'Kürtlerin dağlardan başka dostu yok\' sözünü düşündürüyor.\"

IBKY Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak\'taki tartışmalı bölgeler ile ilgili sorular üzerine ise, şöyle konuştu:

\"Irak Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki bölgeleri diyalogla çözmek istiyoruz. İrademizi kimseye dayatmayız. Ne Araplara ne Türkmenlere. Kerkük birlikte yaşam şehri olarak kalacak. Kerkük Kürt, Türkmen, Arap kentidir. Burada yaşayanlar kaderini tayin edecek. Peşmerge Kerkük’ü işgal etmedi. IŞİD’den korudu. Peşmerge olmasaydı Kerkük Musul’dan beter olurdu. Peşmerge Türkmenleri, Arapları bütün kesimleri korudu. Peşmerge bu kardeşlerimizi korumak için kentte kalmaya devam edecektir.\"



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