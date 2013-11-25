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Neçirvan Barzani petrol anlaşması için Ankara'ya gidecek

Barzani Erbili de ziyaret ederek anlaşmanın içeriği hakkında Irak merkezi hükümetini bilgilendirecek

25 Kasım 2013 15:00

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, Türkiye ile petrol anlaşmasının imzalarını atmak için yarın Ankara'ya gelecek. 

Yeni yılla birlikte petrol ihraç etmeye başlayacaklarını tahmin ettiklerini anlatan Barzani, Bağdat'ı da önümüzdeki günlerde ziyaret ederek, Türkiye ile yapılan anlaşma ve projenin içeriği konusunda merkezi hükümeti bilgilendireceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ferit Aslan'ın Kuzey Irak'ta yayın yapan Kürt sitelerine dayandırdığı habere göre, Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani yarın Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Neçirvan Barzani'nin Ankara'da Türkiye ile Kuzey Irak Kürt yönetimi arasında yapılan petrol ve doğal gaz anlaşmalarının imzalarını atmak için geleceği belirtildi. Ankara'da Başbakan Recep Tayip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kanaklar Bakanı Taner Yıldız ile görüşecek olan Barzani'nin, beraberinde Başbakan Yardımcısı İmad Ahmet'i ve bazı bakanları da getireceği kaydedildi.

Bağdat'ta federal hükümeti bilgilendirecek

Erbil'de bakanlar kurulu toplantısında konuşan Neçirvan Barzani, Irak Kürdistan Bölgesi ile Türkiye’nin yaptığı anlaşma çerçevesinde yapımına başlanan petrol boru hattı projesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Öte yandan Doğal Kaynaklar Bakanı ve ekibi, sürekli olarak proje üzerinde çalışıyor. Yeni yılla birlikte petrol ihraç etmeye başlayacağımızı tahmin ediyoruz. Bu amaçla da önümüzdeki günlerde Bağdat’ı ziyaret ederek anlaşma ve projenin içeriği konusunda federal hükümeti aydınlatacağım. Bunun bütün Irak için yararlı bir proje olduğunu anlamaları için çaba göstereceğiz."

Barzani'nin Türkiye ziyaretinden sonra Türkiye ile yapılan anlaşmalar ve projeler hakkında merkezi Irak yönetimini bilgilendirmek için Bağdat'ı da ziyaret edeceği belirtildi.

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