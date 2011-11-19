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Yaşam

Necipoğlu için İstanbul'da tören düzenlenecek ESKİŞEHİR (A.A)

19 Kasım 2011 17:07

-Necipoğlu için İstanbul'da tören düzenlenecek ESKİŞEHİR (A.A) - 19.11.2011 - Brezilya açıklarında 1 Haziran 2009 tarihinde Atlas Okyanusu'na düşen uçaktaki tek Türk yolcu ve cenazesi 2,5 yıl sonra bulunan Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Ceren Necipoğlu için 24 Kasım'da İstanbul'da tören düzenleneceği bildirildi. AÜ Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Orkestra Şefi Doç. Dr. Burak Tüzün, Türk arp sanatçısı Fatma Ceren Necipoğlu'nun Brezilya'daki Rio Arp Festivali'nden dönerken uçak kazasında hayatını kaybettiğini anımsattı. Necipoğlu ile 7 yıl birlikte çalıştıklarını ifade eden Tüzün, onun Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, çok yönlü, işine bağlı ve kendini sürekli geliştiren biri olduğunu söyledi.  Necipoğlu'nun cenazesinin 24 Kasım'da Paris'ten İstanbul'a getirileceğini anlatan Tüzün, şöyle konuştu: ''Ceren, arp sanatçısı olmasının yanında Boğaziçi Üniversitesi Tercümanlık Bölümü'nü bitirmişti. Çok yönlü ve kendini geliştiren biriydi. Öğrencilerine ve mesleğine son derece düşkün, organizasyon yeteneği çok yüksekti. Aradan geçen bu kadar zaman sonunda cenazesinin bulunması acılarımızı tazeledi, ancak Ceren'in bir mezarının olması acılarımızı biraz olsun hafifletecek. Ceren için 24 Kasım'da İstanbul'da tören düzenlenecek. AÜ Senfoni Orkestrası olarak merhum arkadaşımızın anısına konser vereceğiz.''

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