Necip Uysal, Bilic'le yaşadığı o diyaloğu anlattı

Beşiktaş'ın genç kaptanı Necip Uysal, Kayseri Erciyesspor karşılaşmasında Olcay Şahan’ın attığı gol sonrası su içmek için gittiği yedek kulübesinde hocası Slaven Bilic’in, golün oluşumunda verdiği katkı nedeniyle kendisine sarılıp, yanağını işaret edip öpmesini istemesinin ardından ortaya çıkan renkli görüntülere ilişkin olarak o an neler yaşadıklarını anlattı.

‘Yanağını gösterdi, şaşırdım’

Hürriyet'te yer alan habere göre, hocamız idmanlarda beni ve Serdar Kurtuluş’u orta yapmamız konusunda sık sık uyararak, bu konuda da özel olarak çalıştırıyordu. Orta yapmam halinde gol pozisyonu bulma ve yaratma şansımızın yüksek olduğunu söylüyordu. Bu konuda ben de Erciyes maçında hocamın dediğini yerine getirmek için çalıştım.

Kayseri Erciyes maçında Demba Ba’ya güzel bir pas attım. O da Olcay’a golü attırdı. O an çok sevindim. Sahadaki belki de en mutlu kişi o an bendim. Büyük bir heyecanla kulübeye yöneldim, susamıştım ve su istedim. Herkes birbirine sarılıyordu. Hocam bir anda işaret parmağıyla yanağını gösterdi. Şaşırmıştım. Bir an öylece kalakaldım.

‘Hocam, bana olan inancını kanıtladı’

”ÖP beni” diyordu. Önce anlamadım. Hareketi tekrarlayınca ben de bir evladın, babasını öptüğü gibi Bilic’i öptüm. Çünkü hocamızın bizim üzerimizde emeği çok. Demba Ba’ya, Kayseri Erciyes maçında attığım pası hafta içinde antrenmanlarda çalışmıştık. Hocamın dediği çıktı.

Hocam bana her zaman inandı ve güvendi. Stoper, sağ kanat, sol kanat, her yerde de formayı verdi. Bana olan inancını kanıtladı. Onun hakkını ödeyemem.

Maç bitti, saha içindeki öpücük olayının haricinde hocama soyunma odasında da sıkı sıkıya sarıldım. Ka-zandığımız 3 puanı kutladık.