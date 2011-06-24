-NECİP TORUMTAY YOĞUN BAKIMDA MARMARİS (A.A) - 24.06.2011 - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda aniden rahatsızlanan eski Genelkurmay başkanlarından Necip Torumtay, yapılan ilk müdahalenin ardından Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aksaz'da rahatsızlandıktan sonra burada yapılan ilk müdahalenin ardından Necip Torumtay, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine getirildi. Solunum yetmezliği rahatsızlığı tespit edilen Torumtay'ın yoğun bakım ünitesine alındığını ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Torumtay'ın, ambulans helikopterle GATA'ya nakledilmesi için hazırlık yapıldığı bildirildi.