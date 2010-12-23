-NECİP MİRKELAMOĞLU UĞURLANDI İZMİR (A.A) - 23.12.2010 - Eski İzmir Milletvekili, Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili ve bestekar Mehmet Necip Mirkelamoğlu'nun cenazesi İzmir'de toprağa verildi. Mirkelamoğlu için önce Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesinde tören düzenlendi. Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Cahit Kıraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şube Başkanı Metin Öney, eski bakan ve milletvekilleri katıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün arkadaşlarından olan ve bestecilik yönüyle de tanınan 89 yaşındaki Mirkelamoğlu'nun cenazesi, Bornova'daki Hacılarkırı Mezarlığı'nda toprağa verildi. -NECİP MİRKELAMOĞLU- 1961-1967 arasında İzmir Milletvekili, 1968-1977 yılları arasında da İzmir Senatörü olarak görev yapan, bu dönemde Cumhuriyet Senatosu Başkanvekilliğini de yürüten Mirkelamoğlu, ''Atatürkçü Düşünce ve Uygulamada Din ve Laiklik'', ''Okyanusta Bir Kayık'', ''İnönü Ecevit'i Anlatıyor'' ve ''Maskeli İkili'' adlı kitapları yazdı. Şair ve bestekar olarak da tanınan Mirkelamoğlu, ''...Bir münasip zamanda, mesela saat onda, buluşalım Kordon'da, der gibi geldi bana'' dizeleriyle bilinen ''İzmirlim'' şarkısının söz yazarı ve bestecisiydi. Eserleri, Zeki Müren, Nesrin Sipahi, Mediha Demirkıran, Ziya Taşkent, Yaşar Özel ve Bekir Sıtkı Sezgin gibi sanatçılar tarafından seslendirilen Mirkelamoğlu, Necla Mirkelamoğlu ile 62 yıldır evli ve 3 çocuk babasıydı.