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Kültür-Sanat

Necip Fazıl ölümünün 26. yılında anılacak

Şair Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 26. yılında Pendik Belediyesince düzenlenen etkinlikte anılacak.

06 Mayıs 2009 03:00

Şair Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 26. yılında Pendik Belediyesince düzenlenen etkinlikte anılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şairin ölümünün 26. yılı dolayısıyla 23 Mayıs Cumartesi günü Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde anma etkinliği düzenlenecek. Etkinliğin açılış konuşmasını Türk Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Ali Ural yapacak.

Necip Fazıl Kısakürek'in şiiri, kişiliği ve çevresiyle anılacağı etkinlikte, çeşitli üniversitelerden edebiyat profesörleri Kısakürek'i şairlik yönüyle de değerlendirecek.

Çeşitli panel ve söyleşilerin de olacağı anma etkinliğinde, "Yazı ve Şiir Atölyesi"nden 12 genç şair, Kısakürek'in eserlerini seslendirecek.

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