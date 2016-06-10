Necip Fazıl Kısakürek'in oğlundan TRT'ye tepki: Siyasi menfaatçilerin istismarına izin vermeyeceğiz

Necip Fazıl Kısakürek Vakfı ve Kısakürek ailesi, dizide şairi istismar ettikleri iddiasıyla uyardıkları TRT ve şirket hakkında suç duyurusunda bulunacak. Necip Fazıl’ın oğlu Mehmed Kısakürek yaptığı yazılı açıklamada, “Sanat yetenekleri ancak günümüz siyasi ortamının sağladığı imkânları menfaat hanelerine eklemekten ibaret bir seviyenin, sanatı fikri ve aksiyonuyla millete malolmuş Necip Fazıl’ı istismarına, bir kısım basının şişirme övgülerinin arkasına sığınsalar da izin vermeyeceğimizi, TRT ve yapımcı firmaya karşı kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna iletiyoruz.” dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı / Büyük Doğu Yayınları, kısa süre önce TRT 1’de 29 Nisan’da gösterime giren ve 3 Haziran’da yayımlanan beşinci bölümüyle, içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı “şiir okuyan adam” sahneli bir “sezon finali” yapılan “Sevda Kuşun Kanadında” dizisi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada “...Kısakürek’in, uydurma bir canlandırma ve ona ait olmayan sözlerle, kişilik hakları ihlal edilmiş, ayrıca eseri izinsiz olarak kullanılmıştır” denilerek, 10 Mayıs tarihli ihtarname ile “TRT Kurumu ve dizinin yapımcısı Sonart Medya Prodüksiyon’un uyarıldığı ve dizideki Necip Fazıl canlandırmasının, ‘kişilik haklarına tecavüz sınırını ihlal edecek derecede ileri safhada’ olduğu ve durumun, ailesiyle birlikte bütün sevenlerini üzdüğü ve yaraladığı, şiirinin izinsiz olarak kullanılmasının ise fikir-sanat haklarının gaspı anlamına geldiği” belirtildi.

İstismara izin yok

Öte yandan Mehmed Kısakürek imzalı açıklama, şöyle tamamlandı:

“Sanat yetenekleri ancak günümüz siyasi ortamının sağladığı imkânları menfaat hanelerine eklemekten ibaret bir seviyenin, sanatı fikri ve aksiyonuyla millete malolmuş Necip Fazıl’ı istismarına, bir kısım basının şişirme övgülerinin arkasına sığınsalar da izin vermeyeceğimizi, TRT ve yapımcı firmaya karşı kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna iletiyoruz.”

Dev kuklayla selfie

Konuyla ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz, Kısakürek’in oğlu Mehmed Kısakürek’in yeğeni, 1943’te kurulmuş Büyükdoğu Yayıncılık’ın Genel Koordinatörü Emrah Kısakürek ise, TRT ve Sonart Medya Prodüksiyon için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını ve içerikle ilgili geniş açıklamayı da bundan sonra yapacaklarını aktardı.

Emrah Kısakürek, sorumuz üzerine Necip Fazıl’ın yalnız dizilerle değil, çeşitli mecralarda da bu tür durumlara sık sık düşürüldüğünü ve bunun bir örneğinin de, geçen nisan ayı sonunda düzenlenen 3’üncü Erzurum Kitap Fuarı’nda yaşandığını doğrulayarak, protokol ve görevlilerin, ziyaretçileri Necip Fazıl ve Cemil Meriç ile, Kâzım Karabekir ve Ahmet Hamdi Tanpınar ile Mehmed Âkif Ersoy’u betimleyen dev maske/kuklalar ile karşıladıklarını, kendilerinin yaptığı uyarı ve müdahale ile yerel ziyaretçilerin bu kukla figürler ile ‘selfie’ çektirmelerinin de önüne geçtiğini hatırlattı.

Kısakürek şöyle konuştu: “Şu sıralarda İstanbul’da balondan bir Karagöz- Hacivat var; Beyazıt Meydanı’nda bulunuyor. Üstadın ona benzemesini istemedik, sadakat ve estetik önemli. Biz bu durumu açılıştan sonra fark edip müdahale ettik; belediyeler kültür hizmeti vermeye çalışıyorlar ama bazen karşı taraftan izin alınması gerektiğini de göz ardı ediyorlar.”