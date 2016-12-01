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Spor

Necid 10 ay sonra gole 'merhaba' dedi

Bursaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, Necid'i 3 maçta kadroya almamıştı

01 Aralık 2016 14:41

Bursaspor’un Çek golcüsü Tomas Necid, yeşil-beyazlı formayla 10 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu ilk maçında dün deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Mücadelede Bursaspor adına iki gol birden kaydeden Çek yıldız Tomas Necid, yeşil-beyazlı formayla 10 ay sonra gol sevinci yaşamış oldu.

 

Hamza Hamzaoğlu kadroya almıyor

 

En son geçtiğimiz sezon 6 Şubat'ta oynanan Akhisar Belediyespor karşılaşmasında gol sevinci yaşayan Necid, 298 gün sonra yeniden bu sevinci yaşamış oldu.

Ligde bu sezon yalnızca 5 karşılaşmada görev alan ve 3 karşılaşmada ise kadroya dahi giremeyen golcü oyuncunun gelecek haftalarda daha çok şans bulacağını dile getiren Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun 27 yaşındaki oyuncuya ligin 13. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

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BursasporTomas NecidAkhisar Belediyespor

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