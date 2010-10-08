-NECDET ÖZTORUN PAZARTESİ TOPRAĞA VERİLECEK İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - Tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, dün akşam saatlerinde kalp yetmezliği sonucu yaşamını yitiren emekli Orgeneral Necdet Öztorun (86), 11 Ekim Pazartesi günü İstanbul'da toprağa verilecek. Emekli Orgeneral Necdet Öztorun, tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün akşam 17.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Öztorun'un cenazesi, 11 Ekim Pazartesi Selimiye Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. -ÖZTORUN'UN ÖZGEÇMİŞİ- Emekli Orgeneral Mustafa Necdet Öztorun, 1924 yılında Konya'da doğdu. 1941 yılında Bursa Işıklar Askeri Işıklar Askeri Lisesinden, 1943 yılında Harp Okulundan, 1945 yılında da Topçu Sınıfı Okulu'ndan mezun oldu. Kore Türk Tugayı'nda da görev alan Öztorun, 1959 yılında Harp Akademisini bitirerek kurmay oldu. Orgeneral rütbesinde Genelkurmay 2. Başkanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı yaptı. 12 Ağustos 1985 tarihinde atandığı Kara Kuvvetleri Komutanlığından, 2 Temmuz 1987'de kendi isteği ile emekli oldu.