Necdet Özel'in okuduğu okulu da imam hatip yaptılar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in de mezunları arasında bulunduğu Ankara’nın 60 yıllık tarihi okullarından Yıldırım Beyazıt Lisesi, ‘Talep var’ diye imam hatibe dönüştürülüyor. Dönüşüm kararına tepki yağıyor. Dün okul önünde eylem yapan Yıldırım Beyazıt Lisesi Mezunlar Derneği, dönüşümü yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Hürriyet'ten Gizem Kolcu'nun haberine göre, Ankara’daki Yıldırım Beyazıt Lisesi, kademeli olarak imam hatibe dönüştürülüyor. Lise, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayıyla yeni eğitim öğretim döneminde imam hatip lisesi olacak. Dönüşüm talebinde bulunan Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer, Türkiye’nin ilk türbanlı milli eğitim müdürü olarak biliniyor. Okulun kademeli olarak dönüştürüldüğünü doğrulayan İl Milli Eğitim Müdürü Erol Bozkurt, talebin Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden geldiğini söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise Kaymakamlığın talimatı nedeniyle konuyla ilgili açıklama yapamayacaklarını belirttiler.

Hükümet politikası

Karara tepki gösteren Yıldırım Beyazıt Lisesi Mezunlar Derneği (YIL-DER) üyeleri okul önünde eylem yaptı. Okul mezunlarından CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil de destek verdi. YIL-DER Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Durutürk, “Hükümetin politikası çerçevesinde verilen kararın eğitimle hiçbir ilgisi yok. 60 yıllık tarihi ve hafızamızı silmelerine izin vermeyeceğiz” dedi. Kararla ilgili geri adım atılmazsa konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade eden Durutürk, şöyle devam etti:

“Dönüşüm kararı tüm mezunları şoke etti. Değişikliğin yanlış olduğunu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne anlattık ancak gerekçe olarak bölgenin ihtiyacı olduğunu söylediler. İmam hatip dönüşümleri hükümet politikası olabilir ama bu bizim konumuz değil. Bizim tek sıkıntımız 60 yıllık okulun yok edilmesi. Necdet Özel benim sınıf arkadaşımdı. Ankara’daki okulların listesini alıp üzerinde parmak gezdirerek ‘Burayı imam hatip yapalım’ diyerek dönüşüm olmaz. İmam hatibe ihtiyaç varsa, yeni bir okul yaparsın.”

‘Av için piyasada’

CHP’li vekil Nihat Yeşil, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı eleştirerek, “Sayın Avcı, soyadı gibi birer birer av için piyasaya çıkmış. Milli Eğitim Bakanı değil ‘Milli Eğitim Avcısı’. Bu görevi de yerine getiriyor” tepkisini gösterdi.

Protesto

Okulun misyonu bina içindeki tabelada “Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, sorgulayan ve sorumluluk üstlenen gençler yetiştirmek” olarak yer alıyor. Binanın giriş kapısına Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Lisesi tabelası ve broşürü asıldı. Broşürde ise okulun yeni misyonu, “Bilgili, kendi değerlerimizle birlikte insanlığın ortak kazanımları olan evrensel değerleri özümsemiş, yaratılanı ‘Yaradan’dan ötürü sevebilen, tabiatı tahrip değil imar eden, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa saygı duyan kişilikli fertler yetiştirmek için varız” diye yer alıyor.