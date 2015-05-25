Necdet Özel'in izni bitti, bugün görev başı yapıyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in, 15 günlük istirahati sona erdi. Özel'in bugün görevinin başına dönmesi bekleniyor.

Genelkurmay Başkanı, 8 Mayıs tarihinde tıbbi bir operasyon geçirmiş ve 2 haftalık rapor almıştı. Bu süre zarfında, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Süleyman Şah Saygı Karakolu ziyaretine eşlik edememiş, Kenan Evren'in cenaze törenine ve Brüksel'deki NATO toplantısına katılamamış, son olarak da Deniz Kurdu Tatbikatında yer almamıştı. Orgeneral Özel'in yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar vekalet etmişti.

Orgeneral Özel'in son sağlık kontrolünde doktorların göreve başlamasında sakınca görmediği belirtildi. Özel'in bugünden itibaren yeniden görevinin başında olması ancak bir süre daha kabuller ve kıta ziyaretleri gerçekleştirmeden düşük profilli çalışması bekleniyor.

Genelkurmay Başkanı'nın 15 günlük raporu'nun ardından Özel'in göreve dönmeyeceği iddiaları ortaya atılmış, Başbakanlık, rapor süresinin bitiminde görevinin başına dönecek açıklaması yaparken, Karargah "Spekülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullanmıştı.