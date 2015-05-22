Kuveytli iş adamı Harafi, Türkiye dönüşü özel jetinde hayatını kaybetti

Kuveyt’in en zengin iş adamlarından Cassem el-Harafi’nin, özel bir ziyaret için geldiği Türkiye’den ülkesine dönerken hayatını kaybettiği bildirildi.

75 yaşındaki Harafi'nin dönüş yolunda özel jetinde kalp krizi geçirdiği belirtildi.

AFP’nin haberine göre; 1985-1986 arası Maliye Bakanı, 1999-2011 arası ise Meclis Başkanı olarak görev yapan Harafi, ülkede hanedan ailesine mensup olmayan en zengin iş adamlarından biriydi.

Ailesi, Harafi için bugün cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.

Harafi'nin erkek kardeşi Nasser de Forbes tarafından belirlenen dünyanın en zenginleri listesinde yer alıyordu. Kız kardeşi Faiza ise Kuvey Üniversitesi'nin rektörüydü.