Necdet Özel'den Darbe Komisyonu'na tepki: Kaçacak olsam, o dönem gidenler gibi, 2011’de kaçardım

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun sorularını yazılı olarak cevaplamak istemesi hakkında "Komisyonda ne sorulacağını bilmediğiniz için hazırlık yapmamış oluyorsunuz. Sorunun sorulduğu andaki bilgilerle ve anında cevap vermek eksikliklere yol açabilir. Ben gerçekten komisyona katkıda bulunmak istiyorum. Ben üzüm yemek istiyorum" diye konuştu. Bu tutumu Meclis'teki dört parti tarafından da eleştirilen, "kaçmakla" suçlanan, Orgeneral Özel, “Benim anlım ak. Kaçmak ne demek? Niye kaçayım? Kaçacak olsam 2011’de kaçardım. Ben elini taşın altına koymuş biriyim. O dönem gidenler gibi yapmadım, görevi üstlendim ve elimi taşın altına koydum" fiadesini kullandı.

Fikret Bila'nın Hürriyet gazetesinin bugünkü (2 Kasım 2016) nüshasında Özel: "Kaçmadım" başlığıyla yayımlanan Necdet Özel'le yaptığı söyleşi şöyle:

Meclis'te kurulan FETÖ ve 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, davetiye gönderdiği eski genelkurmay başkanlarından Hilmi Özkök ve Işık Koşaner'i dinledi.Yaşar Büyükanıt rahatsızlandığı için gelemedi, İlker Başbuğ daha ileri bir tarih verilmesini istedi.

Bir önceki Genelkurmay Başkanı Necdet Özel ise “Komisyonunuzun çalışmalarına katkıda bulunabilmem için konuyla ilgili tüm sorularınızın tarafıma lütfedip yazılı olarak bildirilmesi halinde yanıtları komisyonunuza takdim edeceğimi bilgilerinize sunarım” diyerek komisyona bir başvuruda bulundu.

Özel’in bu talebine komisyon üyelerinden tepki geldi. Eski Genelkurmay Başkanı Özel’i, "komisyondan kaçmakla" suçladılar ve "siyaseten aklanması için gelmesi gerekir" gibi yorumlar yaptılar.

"Yazılı soruları bekliyordum"

Özel Paşa’yla dün bu konuyu konuştum.

Komisyon üyelerinin yaptığı yorumlara yanıt verirken, “Ben kaçmadım, buradayım. Komisyonun sorularını bekliyorum. Kaçsaydım 2011’de kaçardım” dedi.

"Neden komisyona gelmek yerine soruları yazılı istediğine" ilişkin sorumu yanıtlarken şu değerlendirmeyi yaptı:

“Komisyonda ne sorulacağını bilmediğiniz için hazırlık yapmamış oluyorsunuz. Sorunun sorulduğu andaki bilgilerle ve anında cevap vermek eksikliklere yol açabilir. Ben gerçekten komisyona katkıda bulunmak istediğim için soruları yazılı olarak istedim ki, yeterli yanıtları araştırarak vereyim. Kaldı ki, benim talebim hukuka da uygun. Araştırma komisyonlarının davetleri karşısında komisyona hiç gelmeyen, hiç muhatap almayanlar olduğu gibi görüşlerini yazılı olarak bildiren de çok. Benim bir şeyden kaçtığım yok. Usule uygun şekilde soruların yazılı bildirilmesini talep ettim. Eğer benim katkımı istiyorlarsa sorularını gönderirler ve sayfalarca cevaplarını veririm. Bu daha sağlıklı ve daha yararlı bir yol olur.”

"Üzüm yemek istiyorum"

Özel Paşa, “kaçma” suçlamasına yanıt verirken, uzun meslek hayatı boyunca hiçbir görevden kaçmadığını vurgulayarak şöyle dedi:

“Benim anlım ak. Kaçmak ne demek? Niye kaçayım? Kaçacak olsam 2011’de kaçardım. Ben elini taşın altına koymuş biriyim. O dönem gidenler gibi yapmadım, görevi üstlendim ve elimi taşın altına koydum. Ben yasaya, usule uygun bir dilekçe verdim, konuyu nerelere getirdiler. Ben üzüm yemek istiyorum. Komisyona katkıda bulunmak istiyorum. Eğer komisyonun da niyeti üzüm yemekse sorularını göndersinler cevaplarını en detaylı şekilde vereyim. Orada spontane biçimde cevap vermekten çok daha yararlı olacağına inandığım için bu yazıyı gönderdim.”

Kayıtlar mevcut

Özel Paşa ile 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden sonra yaptığım söyleşi de görev süresi boyunca her işlem ve gelişmenin kayıtlarını tuttuğuna tanık olmuştum. Özel Paşa’nın Genelkurmay başkanlığı döneminde, yapılan tüm idari ve adli işlemin kayıtları arşivinde bulunuyor. Kimlerin hangi rütbelere terfi ettikleri, kimlerin emekliye sevk edildiği, kimler hakkında ne gibi soruşturmalar yapıldığı, kimler hakkında MİT’ten rapor istendiği, nasıl bir prosedür izlendiği, o sırada tutuklu yargılanan generaller, amiraller, albaylar hakkında neye göre ne gibi işlem yapıldığının kayıtları yıl yıl Özel Paşa’da bulunuyor. Bu bilgi ve belgeler komisyonun araştırması için aydınlatıcı olacaktır.

Tabii yine de Özel Paşa’ya soruları yazılı iletip iletmeme konusu komisyonun takdirindedir.

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