Necdet Özel'den 15 Temmuz yorumu: Ömrümün kalan kısmında aynı şekilde yaşamaya çalışacağım

15 Temmuz darbe girişiminde cuntacıların hedefi olan TBMM’yi ziyaret eden eski Genelkurmay Başkanı, emekli orgeneral Necdet Özel, “Eski bir asker, emekli bir komutan olarak yüreğim daima yanacak. Ömrümün bundan sonra kalan kısmında aynı şekilde yaşamaya çalışacağım. Gözü dönmüş bu demokrasi düşmanları, hainler gazi Meclisi bu hale getirmişler” dedi. Özel, “Gördükten sonra insanın hayrete düşmemesi elde değil. Lanetlemek kelimesi bile az. Türkçe ’de ben ifade bulamıyorum zorlanıyorum. Gazi Meclis o gece çok dik duruşu ile tarihi bir görev yapmıştır” diye konuştu.

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, 15 Temmuz darbe girişiminde bombalı saldırılara uğrayan Meclis’i de ziyaret etti. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile görüştü.

Özel, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz gecesi vahim bir gece dedim … Eski bir asker, emekli bir komutan olarak yüreğim daima yanacak. Ömrümün bundan sonra kalan kısmında aynı şekilde yaşamaya çalışacağım dedim. Gözü dönmüş bu demokrasi düşmanları, hainler gazi Meclisi bu hale getirmişler. Gördükten sonra insanın hayrete düşmemesi elde değil. Lanetlemek kelimesi bile az. Türkçe ’de ben ifade bulamıyorum zorlanıyorum. Gazi Meclis o gece çok dik duruşu ile tarihi bir görev yapmıştır. Bütün partiler birleşerek o gece ve ondan sonra bu girişimi lanetlemişledir. Yüce halkımız da o gece ve sonrasında demokrasi mitinglerinde de gösterdiği büyük gayret, özveri ve demokrasiye olan bağlılığı bizlere yine bir yaşam ümidi vermiştir. Gençlere de önemli bir mesaj vermiştir.

"Halkına silah çeken bir kişiyi..."

Bu hareketi lanetlemekten öteye ifade etmek isterim. Halkına silah çeken bir kişiyi ben vatandaş olarak da görmüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir kimsenin bu şekilde hareket etmesi de insanlık dışı bir olay yadırgıyorum. Hak ettikleri cezayı alacaklar. Bundan şüphemiz yok. Tekrar geçmiş olsun."