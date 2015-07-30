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Politika

Necdet Özel, Kılıçdaroğlu'na veda ziyareti yaptı

Görevini 10 gün erken devretmeye hazırlanan Genelkurmay Başkanı Özel, veda turlarına da erken başladı

30 Temmuz 2015 17:46

3-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında emekliye ayrılacak olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Genel Kurmay Başkanı Özel'in görev süresi 30 Ağustos tarihinde doluyor. Görevini 10 gün erken devretmeye hazırlanan Genelkurmay Başkanı Özel, veda turlarına da erken başladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, ilk veda ziyaretini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Orgeneral Özel'i makam odasının kapısında karşıladı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki makamında basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaretin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

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