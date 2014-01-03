'Necdet Özel Haşim Kılıç'a tutuklu askerleri değil bedelliyi sordu'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile bir araya gelen Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'la görüşen Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol, görüşmede Ergenekon ve Balyoz gibi davaların gündeme gelmediğini yazdı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın Star gazetesindeki köşesinde, Gülen cemaati hakkında isim vermeden “TSK’ya kumpas kurdular” iddiasında bulunmasının yankıları sürerken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in 18 Aralık’ta Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’la bir araya gelerek, tutuklu askerlerin durumunu görüştüğü öne sürüldü.

Hürriyet gazetesi yazarı Taha Akyol, Haşim Kılıç ile görüşerek, Genelkurmay Başkanlığı’nda düzenlenen asker-yargı zirvesinin içeriğine dair bilgi aldı.

Taha Akyol yazısında, görüşmede Ergenekon ve Balyoz gibi davaların gündeme geldiği iddialarıyla ilgili olarak, Kılıç’ın, “Tek kelime dahi konuşulmadı” dediğini aktardı.

Taha Akyol ayrıca, görüşmede gündeme gelen konulardan birinin bedelli askerlik olduğunu yazarak, “Özel, gündemdeki bir konu olarak, paralı askerlik için 40 bin başvuru beklenirken bunun 3 binde kaldığını, niye rağbet görmediğini araştırdıklarını söylemiş” dedi.

Taha Akyol’un Hürriyet gazetesinin bugünkü (3 Ocak) nüshasında “Yargı ve asker” başlığıyla yayımlanan yazısının bir kısmı şöyle:

‘Yargı ve asker’

Anayasa Mahkemesi’nin başkan ve üyeleri Genelkurmay’ı ziyaret ettiler; ayrıca Genelkurmay da Ergenekon ve Balyoz davalarına ilişkin olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Önce, ziyaret konusu... Anayasa Mahkemesi evrensel hukukun uygulanması yönündeki kararlarıyla toplumda saygınlığı artan bir üst yargı kurumu olduğu gibi, Genelkurmay da siyasetten uzak durma konusunda son derece dikkatli davranıyor. Bu bakımdan ziyaretin çok da önemi yok. Fakat, hafızamızda geçmişe dair olumsuz örnekler olduğu gibi, kültürümüzde “kuvvetler ayrılığı” kavramı tam oturmadığı için de bu ziyareti ele almakta yarar görüyorum.

Yargı konuşulmadı

Sayın Haşim Kılıç’tan bilgi vermesini rica ettim. Kılıç, “Tamamen nezaket ilişkileri” diyor. Fakat yargıyla ilgili hiçbir konu görüşülmedi mi?

Sadece bir astsubayın disiplin gerekçesiyle ordudan ihraç edilmesini “bireysel başvuru” sürecinde Anayasa Mahkemesi hak ihlali saymış, yemekte askeri yargıdan bir hukukçu bunun askeri disiplin yargılamalarını olumsuz etkileyebileceğini söylemiş. Karara bağlanmış bir konu olduğu için üzerinde bile durulmamış.

Bireysel başvurulara zaten daireler bakıyor, daire toplantılarına Haşim Kılıç katılmıyor.

‘Kumpas’ görüşüldü mü?

Son günlerde “Milli orduya kumpas kurdular” şeklindeki siyasi polemik söylemi, Ergenekon ve Balyoz tartışmalarını canlandırdı. Bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne yapılmış bireysel başvurular da var. Bu dava ve başvurular yemekte gündeme geldi mi?

Kılıç, “Tek kelime dahi konuşulmadı” diye cevap verdi:

“Sayın Özer yargıçlarla, böyle konuları konuşmamak gerektiğini takdir edecek bir dikkate ve nezakete sahip, uygun olmayacağını elbette bilir. Tek kelime etmedi. Bizler de önümüze gelmiş ya da gelme ihtimali olan konuları görüşmeyiz zaten.”

Ne konuşuldu o zaman?

Genel sohbet... Org. Özel, gündemdeki bir konu olarak, paralı askerlik için 40 bin başvuru beklenirken bunun 3 binde kaldığını, niye rağbet görmediğini araştırdıklarını söylemiş... Güneydoğu’da güvenlik durumundan bahsetmiş.

Bunların mahkemeyle ilgisi yok.

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