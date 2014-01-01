Necdet Özel Genelkurmay'da Haşim Kılıç ile yeniden yargılanmayı mı görüştü?

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç’ın, Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel ve ekibine verdiği yemeğin ardından bu kez Genelkurmay Karargahı’nda 18 Aralık'ta yüksek yargı zirvesi düzenlendiği öğrenildi. Askerlerin yemekli toplantıda Ergenekon ve Balyoz davalarına ilişkin sıkıntılarını dile getirdiği iddia edildi. Haşim Kılıç ise davette davalar hakkında konuşmadıklarını belirtti.

Oya Armutçu'nun Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ile Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç arasındaki “görüşemiyoruz” sohbeti, iki kurum arasındaki ilişkilerin son altı ayda yoğunlaşmasına yol açtı. Kılıç, 6 ay önce mahkeme binasında Özel ve ekibi için yemek verdi.

Başbakan Tayyip Erdoğan ve Başdanışman Yalçın Akdoğan’ın, “Devlet içinde çete var, askere kumpas kuruldu” açıklamalarının öncesinde 18 Aralık’ta bu kez Orgeneral Özel, AYM üyelerini Genelkurmay Karargahında ağırladı.

Edinilen bilgiye göre askeri kanat, Ergenekon ve Balyoz ismini vermeden askerlerin yargılandıkları davalara ilişkin sıkıntıları ve silah arkadaşlarının mağduriyetini AYM üyelerine iletti. TSK tarafı, “Çeşitli davalarda silah arkadaşlarımız yargılanıyor. Pek çok açıdan mağdur oldular. Askerlerin yargılandığı davalarda yaşanan sıkıntılar biliniyor. Usullere aykırı uygulamalar var” çerçevesinde değerlendirme yaptı. AYM üyeleri ise bireysel başvuru ile önlerine gelebilecek davalar konusunda yorum yapmazken, askeri dinlemekle yetindiler.

Yemekte kimler vardı?

Genelkurmay karargahında iade-i ziyaret olarak verilen öğle yemeğine Orgeneral Özel’le birlikte, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Gürel, Genelkurmay Genel Sekreteri Tuğgeneral Metin Özbek, Genelkurmay Adli Müşaviri Hakim Albay Muharrem Köse, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Hakim Tuğgeneral Abdullah Arslan, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM) Başsavcısı Hakim Albay Hasan Mutlu, Askeri Yargıtay Başkanı yurtdışında olduğu için Askeri Yargıtay İkinci Başkanı Hakim Albay Mehmet Ali Uzun katıldı. Başkan Kılıç, Orgeneral Özel’le 6 ay önce bir sohbet sırasında kararlaştırdıklarını ve Anayasa Mahkemesi’nde birlikte yemek yediklerini anımsatarak, “10 gün önce de kendileri bizi Genelkurmay Karargahında yemekte ağırladılar. Bütün üye arkadaşlarımız vardı. Özel bir gündemimiz yoktu” dedi.

Başkan Kılıç, sohbet sırasında o gün çıkan bir kararın konuşulduğunu da bildirdi. Söz konusu karara göre, TSK’dan atıldıktan sonra üç suçlamadan da “delil yetersizliğinden” beraat eden R.T, 7 Aralık 2012’de AYM’ye bireysel başvuru yaptı. R.T’nin beraat kararlarını dikkate alan AYM, 7 Kasım’da oybirliğiyle “masumiyet karinesinin” ihlal edildiğine karar verdi. AYM, tazminat yerine, askeri yüksek yargı yönünden ilk anlamına gelen “yeniden yargılama yapılması” kararı aldı. AYM kararında, “İhlalin ve sonucunun ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın ilgili mahkemeye gönderilmesine” denildi. Böylece, R.T’nin ve aynı durumda disiplinsizlikten atılıp ardından beraat eden askerlere “yeniden yargılama” yoluyla TSK’ya dönüş yolu aralandı.

AYİM formül arıyor

Anayasa Mahkemesi, çavuş R.T’nin dosyasını “yeniden yargılama yapılmak” üzere AYİM 1. Daire’sine gönderdi. 17 kez asker dövdüğü için oda hapsi, göz hapsi, uyarma, maaş kesme gibi disiplin cezaları alan, uyuşturucu ticareti, rüşvet, hırsızlık gibi ağır suçlardan yargılanan bir kişinin tekrar mesleğe alınmasının TSK’nın itibarına zarar vereceği ve disiplin hukukunun çökeceği gerekçesiyle yeniden yargılamayı uygun bulmayan AYİM ise çare aramaya başladı.

Disiplinsizlik nedeniyle atılan askerlere bu yolun açılmaması; ancak Anayasa'ya göre bağlayıcı bir kararla karşı karşıya kalan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, ihlal kararının uygulamasıyla ilgili çalışmak üzere beş kişilik komisyon kurdu. Çavuş R.T ihlal kararı ve son dönemde AYM’nin, süre yönünden askeri yargı ile ilgili verdiği diğer ihlal kararları Özel’in, 18 Aralık’ta Karargahta verdiği bu yemekte konuşuldu. Yemeğe katılan askeri yargı temsilcileri, AYM’nin, bireysel başvuru kararının disiplin yargılamasını bitireceği, Anayasa'ya göre AYİM’in “ilk ve son derece askeri mahkeme” olduğu, yeniden yargılama şeklindeki ihlal kararının anayasaya aykırı olduğunu savundular. Askeri yargı temsilcileri, “AYM süper temyiz haline geldi” eleştirisi yaptılar. AYM temsilcileri ise kararlarının doğru olduğunu savundular, ancak yanlış bir dosya üzerinden bu kararın verildiğini söylediler.

Haşim Kılıç: Davette davalar hakkında konuşmadık

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, 18 Aralık'taki yemek daveti ile ilgili, “Bir yemek davetinin olduğu doğru. Ancak Genelkurmay Başkanı çok kibar bir insan. Bizim baktığımız, önümüze gelebilecek konularla ilgili konuşulmasının bizi sıkıntıya sokacağını gayet iyi bilir. Ve bu nedenle, bu konularla ilgili yemekte tek bir kelime bile edilmedi. 6 ay önce bizim kendilerini ağırlamamıza karşılık planlı bir yemekti ve kalabalık bir grupla bir aradaydık. Tarihlere bakarak yorum yapmak doğru değil. İşin doğrusu budur” diye konuştu.