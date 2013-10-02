Necdet Özel: Biz demokratikleşmeyi toptan yaptık

Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, göreve geldiği günden bu yana şeffaf bir sergilediğini söyledi. Özel, "Demokratikleşmeyi toptan yaptık" dedi. Sivas'ta düşen F-16 uçağıyla ilgili soruya soruyla cevap veren Özel, "Karayolunda trafik kazası olmuyor mu?" ifadesini kullandı.

Genekurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, "Biz TSK olarak demokratikleşmeyi toptan yaptık" dedi.

TBMM'de yeni yasama yılının açılış resepsiyonuna katılan Özel, gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özel, göreve geldiğinden bu yana şeffaf bir yönetim sergilediğini ifade etti.

"Bu güne kadar Genelkurmay internet sitesine hiç konmamış şeyleri koyduk" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğim zaman Türk Silahlı Kuvvetleri mevcutları hakkında bir sürü spekülasyon yapıldı. Her ay internet sitesine koyuyoruz. Hudut olaylarını, iç güvenlik olaylarını koyuyoruz. Hepsini, açık ve şeffaf ne varsa kamuoyu ile paylaşıyoruz. Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak demokratikleşmeyi toptan yapmışız."

'Karada kaza olmuyor mu?'

Özel'e Sivas'ta F-4 tipi askeri uçağın düşmesi de soruldu. Kaza ile ilgili araştırmaların yapıldığını belirten Özel, "Ben pilotlarıma, teknisyenlerime güveniyorum. Uçakların bakımı da mükemmel. Ama bu hava aracı. Karayolunda trafik kazası olmuyor mu?" diye konuştu.

'Sınırda tedbirleri alıyoruz'

Özel, "TSK'nın Suriye sınırındaki yapılanmasına ilişkin olarak, bölgedeki bu hareketliliğin, kaçakçılık olayları ile doğrudan bağlantısı olduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusuna, "Biz hudutları korumakla mükellefiz. Her türlü, kaçakçılık da olabilir terör de olabilir. Bunun için tedbirimizi alıyoruz" yanıtını verdi.

Orgeneral Özel, "Açıklamalarınızda dikkati çekici unsur var; kaçakçılıkla ilgili 1000,1500 gibi kalabalık gruplardan bahsediliyor" sorusu üzerine, "Evet öyle geliyorlar. Ama bunların yurt içinden destekleyicileri olduğunu da hiçbir zaman unutmayın. Yani birisi getiriyorsa birisi de alıyor" dedi.

Özel, ülkenin savunması, güvenliği için, ne gerekliyse onun yapıldığını ifade etti.