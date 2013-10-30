Necdet Özel: Beni hedef tahtasına oturtmayın

Genelkurmay Başkanı Org. General Necdet Özel, Çankaya Köşkü'ndeki 29 Ekim resepsiyonunda önemli açıklamalarda bulundu.

Balyoz davası ile ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Özel, "Ben silahlı kuvvetleri siyasallaştırmamak için çabalıyorum. Her türlü siyasi akımdan uzak tutmaya çalışıyorum" dedi.

Silahlı kuvvetlerin mutlak itaat ve disipline dayalı bir sistem olduğuna dikkat çeken Özel, Bu tür yıkıcı eleştirilerin bu yapıda bir zaafiyet doğurması halinde Türkiye'nin bekasının da etkileneceğini söyledi.

Kendisine yönelik istifa çağrılarına da değinen Özel, şunları kaydetti:

"Beni kişisel olarak hedef tahtasına oturtursanız, ben de insanım, bir süre sonra beni de bulamayabilirsiniz. Bazı marjinal grupların istifa çağrılarına bakmam. İstifa onurlu ve kişisel bir iştir. Öyle Ahmet, Mehmet istedi diye istifa etmem.

Ben buraya elimi taşın altına sokarak geldim. Zor bir dönemde bu göreve oturdum. Ben milletin güvenine bakarım, onu kaybedip kaybetmediğime bakarım öncelikle. Ben millete hizmet için buradayım, herhangi bir kaygım yok."

'Bize mermi gelirse misilleme yaparız' Suriye'de Resulayn'daki çatışmaların ardından Türk uçaklarının bölgeyi bombaladığı iddiasına ilişkin soru üzerine Özel, "Açıklamayı biz yapmadığımıza göre asılsız bir haber demektir. Asparagas bir haber. Böyle bir şey olduğu zaman ben internet aracılığı ile bütün basını, bütün Türk kamuoyunu bilgilendiriyorum. Böyle bir şey ben koydum mu internetime? Koymadıysam yoktur" yanıtını verdi. Özel, Ceylanpınar'da bir kişinin Suriye tarafından gelen ateş ile hayatını kaybetmesinin kayıp sayılıp sayılmayacağı yönündeki soruya, "Bugüne kadar kaç vatandaşımızı kaybettik. Bunlar oradan seken mermiler. Biz de seken mermi kimden gelirse gelsin buna misilleme yapıyoruz" dedi. Misilleme olarak yapılanların belirtildiğini anlatan Özel, şunları söyledi: "Bunlar angajman kuralları. Bunlar Bakanlar Kurulunun onayından geçmiş, yetkileri bize verilmiş misilleme hakları, angajman kuralları neyse onu uyguluyoruz. Bizim yaptığımız her şey yasal. Yasa dışı hiçbir şey yapmıyoruz biz."

'ABD rahatsızlık bildirmedi'

Org. Necdet Özel, Çin 'den füze alımı ile ilgili olarak "ABD'den bize rahatsızlık bildirilmedi. NATO’ya uyumlu olup olmadığı açıklamasını Başbakan veya Murat Bayar yaptı" dedi. Özel, "Rus uçakları hava sahamızı ihlal etmedi, F-16’ları tedbir amacıyla kaldırıyoruz. Zaten biz ihlal olduğunda açıklıyoruz" ifadelerini kullandı.