Necdet Özel, 2014'te Rasim Ozan Kütahyalı'ya yazdığı mektupta neler söyledi?

Milliyet yazarı Nagehan Alçı, eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in 2014'te Rasim Ozan Kütahyalı'ya yazdığı mektubu yayınladı.

Özel, Samanyolu TV'nin Barbaros Türk Deniz Gücü özel yayını nedeniyle kendisini hedef alan bir yazı kaleme alan Rasim Ozan Kütahyalı'ya "10 Haziran 2014 tarihli Sabah gazetesinde yer alan makalenizde dile getirmiş olduğunuz hususlar incelenmiştir. Öncelikle belirtmek isterim ki Genelkurmay Başkanlığı’nca Ağustos 2012 tarihinden itibaren akreditasyon uygulanmamaktadır. Basın mensubu olan her kişiden ve kurumdan gelen talepler değerlendirilerek, birliklerimizin faaliyetlerini aksatmadığı sürece olumlu cevap verilmektedir. Akreditasyonun sizin de geçmiş yıllarda mağdur olduğunuz ve eleştirdiğiniz bir husus olduğunu yakından biliyoruz" dedi.

Necdet Özel'in Rasim Ozan Kütahyalı'ya yazdığı mektubu yayınayan Nagehan Alçı'nın "Her yönüyle Necdet Özel ve FETÖ meselesi" başlığıyla yayımlanan (21 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Genelkurmay eski Başkanı Necdet Özel geçtiğimiz hafta Hürriyet’e verdiği röportaj nedeniyle medyada çok tartışıldı, çok da eleştirildi. Ben bu eleştirilerin bazılarının aşırı ve adaletsiz olduğu kanaatindeyim. Necdet Paşa’nın Fethullahçılara kesinlikle sempatisi yoktu. Balyoz davasında kumpas olduğunu devlet içinde hep ifade etti. Balyoz savcıları ve hâkimleri aleyhine hep yüksek düzeyde kulis yaptı. O davada en fazla 8-9 kişinin suçlu olabileceğini, diğer silah arkadaşlarının masum olduğunu ve tahliye edilmeleri gerektiğini hep söyledi. Bu açıdan Necdet Paşa’ya haksızlık ediliyor...

Öte yandan, şunu da söylemeliyim ki Necdet Özel Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde FETÖ ile mücadele noktasında kılını bile kıpırdatmadı ve somut bulgu gördüğünde dahi hiçbir işlem yapmadı. Bu açıdan yapılan eleştiriler haklıdır. Maalesef Necdet Paşa özellikle TSK içindeki FETÖ’den çok çekinen bir karakter yapısına sahipti. FETÖ’nün birinci tehdit olarak MGK kayıtlarına girdiği 2014-15 döneminde bile bu örgütten korkmaya devam etti.

Bu tespitimi şahit olduğum bir olay üzerinden anlatmak isterim. Eşim Rasim Ozan, 10 Haziran 2014’te Sabah’ta Necdet Özel’e doğrudan hitap eden Genelkurmay Başkanı’na çağrımdır - başlıklı bir yazı kaleme aldı. Bu yazının kaynağı FETÖ’nün kanalı S Haber’de gördüğü bir belgeseldi. Açıkçası, birlikte tesadüfen izleyip oldukça şaşırmıştık bu belgesele. TSK-Samanyolu işbirliğiyle Barbaros Türk Deniz Gücü özel yayını yapılıyordu! FETÖ TV muhabirleri Haziran 2014 ortamında Türk Deniz Kuvvetleri’nin gemilerinde Türk subaylarıyla al takke ver külah ilişki içindeydi. Koskoca amiraller ve subaylar ekrandan Samanyolu TV’ye takdirlerini ve teşekkürlerini sunuyordu... FETÖ, Deniz Kuvvetleri içinde örgütlü olduğunu açık eden bir aleni gövde gösterisi yapıyordu. Yeniden vurgulayayım: tarih Haziran 2014, yani artık paralel devlet yapılanması gerçeğinin ortaya çıktığı ve MGK bildirilerine yansıdığı bir zaman. Böyle bir şeye Genelkurmay’ın izin vermesi büyük bir skandaldı. Rasim bunu görünce öfkelenip hemen mevcut yazısını iptal etti ve yeni yazı kaleme alıp ertesi günkü gazete baskısına yetiştirdi…

O dönem bu konuyu Genelkurmay yetkilileriyle de konuşmaya çalıştık. Temaslarımızda Samanyolu’nda arz-ı endam edip bir de bu FETÖ kanalına takdirlerini sunan Tuğamiral Ali Murat Dede’nin hemen emekli edilmesi gerektiğini söyledik. ‘Konuyu soruşturacağız’ dediler ama bu olayın üstüne bir de bu Ali Murat Dede’yi tümamiral yaptılar!

Aynı dönem söz konusu yazı ve ekrandaki ısrarlı konuşmaları üzerine dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel Rasim’e bir mektup gönderdi. Özel’in mektubunun içeriği yeniden okuduğunuzda 15 Temmuz’a nasıl ihmallerle gelindiği de ortaya çıkıyor. Bu arada 15 Temmuz darbesinde en aktif görev yapanlardan biri olduğu ortaya çıkan Fethullahçı Amiral Ali Murat Dede ise tutuklandı…

Tanık olarak içinden izlediğim bu olayın tarihe not düşmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. O yazı üzerine Necdet Paşa’nın gönderdiği mektup şöyleydi:

Sayın Rasim Ozan KÜTAHYALI

10 Haziran 2014 tarihli Sabah gazetesinde yer alan makalenizde dile getirmiş olduğunuz hususlar incelenmiştir. Öncelikle belirtmek isterim ki Genelkurmay Başkanlığı’nca Ağustos 2012 tarihinden itibaren akreditasyon uygulanmamaktadır. Basın mensubu olan her kişiden ve kurumdan gelen talepler değerlendirilerek, birliklerimizin faaliyetlerini aksatmadığı sürece olumlu cevap verilmektedir. Akreditasyonun sizin de geçmiş yıllarda mağdur olduğunuz ve eleştirdiğiniz bir husus olduğunu yakından biliyoruz.

17 Mart 2014 tarihinde Gölcük Donanma Komutanlığı’ndan yola çıkan Barbaros Türk Deniz Görev Grubunun (TDGG) faaliyetlerine iştirak etmek isteyen birçok haber ajansının, televizyon kanalının, gazetenin ve bağımsız muhabirin talebine olumlu cevap verilmiştir.

Makalenize konu olan S Haber ve ilaveten TRT tarafından ayrı ayrı verilen Barbaros TDGG’nun Cape Town/Güney Afrika ile Mozambik/Madagaskar arasındaki faaliyetlerine katılma ve çekim yapma talebi Üç Aylık İletişim Planı kapsamında onaylanmış ve her iki televizyon kanalı da 15-18 Mayıs 2014 tarihlerinde aynı anda çekim yapmışlardır. Konuyu dikkatlerimize sunduğunuz için teşekkür eder, çalışmalarınızda sağlık ve başarılar dilerim.