Necdet Menzir defnedildi

Eski Ulaştırma Bakanı ve eski Emniyet Müdürü Necdet Menzir, Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Eski Ulaştırma Bakanı ve eski Emniyet Müdürü Necdet Menzir için Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazına katılan Gaziantep eski Belediye Başkanı Celal Doğan, “Ulaştırma Bakanlığı'nda çok ciddi gayetleri oldu. Örneğin Gaziantep Havalanı için çok ciddi çabalar sarf etti. Güvenilir ve dost bir kişiydi. Namert değildi, sözünün eriydi. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına da sabır diliyorum.” dedi

İş Adamı Zeynel Abidin Erdem, “Kendisiyle çok derinden ve çok da ülke adına hayırlı işleri yaptığını gördük. Rahmet diliyoruz. Zamansız bir vefattı. Hepimiz üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Menzir'in cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, cenaze namazını kıldırdı. Menzir'in oğlu, Murat Menzir cenazeye gelenlerden taziyeleri kabul etti. Menzir'in cenazesine yakınları, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve çok sayıda vatandaş katıldı.