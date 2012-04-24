Özdil'den, Genelkurmay Başkanı Özel'e Anıtkabir sorusu

Yılmaz Özdil

Hürriyet/24 Nisan 2012



Necdet bey...

Orgeneral Necdet Özel’e iletilmesi ricasıyla, Genelkurmay Başkanlığı, Çankaya, Ankara.



Necdet bey...

Bu sene mesela, kaç subay hapse girdi?

Biliyoruz.

Adalet Bakanlığı gün gün, isim isim açıklıyor.

Ülkeye kaç dolar girdi?

Cent cent...

Merkez Bankası duyuruyor.

Memlekete kaç turist girdi?

Sor, Turizm Bakanlığı’na...

Söylesin.

İstatistiği tutuluyor.

Kaç kişi işe girdi?

Kaç kişi ev taksitine girdi?

Kaç kişi üniversiteye girdi?

Kaç kişi sinemaya girdi?

Kaç kişi maça girdi?

Hepsini biliyoruz.

Kümese kaç tavuk girdi?

Ağıla kaç koyun girdi?

Ahıra kaç eşek girdi?

Tek tek sayılıyor.

Kaç kişi gerdeğe girdi?

Onu bile biliyoruz.

Tüik’in sitesinde yazıyor.

23 Nisan...

Anıtkabir’e kaç kişi girdi?

Bilmiyoruz!

Niye bilmiyoruz kardeşim?

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesindeki “Anıtkabir ziyaretçi sayısı”nı neden kaldırdınız? Anıtkabir’e giren yurttaş sayısı, Türkiye’ye giren angus sayısından önemsiz midir?

Emir mi aldınız?

Sizin emriniz mi?

Bilmek istiyoruz.

(Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanı’na soru önergesi verildi. Lütfedilip cevap verilmedi. Gerçeği öğrenebilmek için senelerce WikiLeaks belgelerinin açıklanmasını mı bekleyeceğiz?)

En son gittiğinizde, Anıtkabir Özel Defteri’ne “Atatürkçü düşünce sisteminin ışığı altında, bize verilen bütün görevleri yerine getirmeye hazırız” yazmıştınız.

Anıtkabir kanunen size bağlı... Görevinizi yerine getirin.

Atatürkçülüğü saymak...

Sizin işiniz.

Sayın Necdet bey...

Sayın.

Sevgilerimle olmasa da...

Say’gılarımla.

Yılmaz