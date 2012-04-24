Genelkurmay Anıtkabir'deki ziyaretçi sayısı için açıklama yaptı

Anıtkabir’e giden ziyaretçi sayısının bildirilmemesiyle ilişkin tartışmalar konusunda açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı, rakamların artık yıllık olarak açıklandığını bildirdi. Günlük rakamların da tutulduğu belirtilen TSK açıklamasında, “Ata'ya ve mirasına bağlılığımız tartışılamaz” denildi.

Açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden Anıtkabir ziyaretçi sayılarının yayımlanmasına ilişkin haber ve yorumlara yer verildiği hatırlatıldı.

İnternet sitesinin düzenlenmesinin, Genelkurmay Başkanlığı'nın tasarrufunda olduğu vurgulanan açıklamada, sitenin 12 Ocak'ta yeniden düzenlendiği ifade edildi.

Açıklama şöyle:

''Bu kapsamda site içeriğinde bazı yenilikler yapılmıştır. Ana sayfamızda; 'Güncel Duyurular', 'Olaylar' ve 'TSK Hakkında' başlıkları ile TSK'nın faaliyetlerinin fotoğraflar ile desteklenerek kamuoyuna duyurulması esas alınmıştır.

Bu çerçevede, güncellenen sitemizde, Anıtkabir ziyaretçi sayısı, Anıtkabir sitemizde yıllık olarak verilmeye başlanmıştır. Günlük ziyaretçi sayısı, tarafımızdan kayıt altına alınmaya devam edilmektedir.''

Konu ile ilgili yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, ''Bugüne kadar açıklama getirmememizin tek nedeni, TSK'nın, hiçbir temel dayanağı olmayan iddialarla, tartışmaların içine çekilmesine fırsat vermemektir. TSK'nın; ATA'sına ve O'nun mirasına bağlılığı tartışılamaz'' ifadeleri yer aldı.

23 Nisan'da 91 bin ziyaretçi

Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Anıtkabir'i 91 bin 450 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.