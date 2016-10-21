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Necati Şaşmaz'a 'darbe' sorgusu

Necati Şaşmaz, İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

21 Ekim 2016 20:01

 Necati Saşmaz, 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce “Kurtlar Vadisi Darbe” markası için patent başvuruşu yapan Pana Film hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Necati Şaşmaz, bugün öğlenden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Pana Film adına Ali Çavuşoğlu, 24 Mayıs'ta Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) başvurarak "Kurtlar Vadisi Darbe" ibaresini markalaştırmak talebinde bulunmuştu. Başvuru incelendiği sırada darbe kalkışması meydana gelmiş, TPE de bu gelişme üzerine başvuruyu reddetmekle kalmamış, savcılığa ihbarda bulunmuştu. Enstitü Başkanı Prof. Habip Asan tarafından savcılığa gönderilen ihbar yazısında, "Bilindiği üzere ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü tarafından demokratik anayasal düzeni cebir ve şiddet kullanarak ortadan kaldırma girişiminde bulunulmuştur. 'Kurtlar Vadisi Darbe' ibareli marka başvurusu anılan darbe teşebbüsünden önce gerçekleşmiş olduğundan konunun suç oluşturabileceği şüphesi ile bildirilmesi uygun görülmüştür" ifadeleri yer almıştı. 

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