Necati Şaşmaz'ın çenesi kırıldı

Kanl D ekranlarında yayınlanan 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde 'Polat Alemdar' karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, dün gece dizi setinde kaza geçirdi. Çene kırığı tespit edilen Şaşmaz ameliyata alındı.

Edinilen bilgilere göre gece geç saatlerde dizi çekimleri sırasında kendi kullandığı aracın kontrolden çıkarak kaza yapması sonucu yaralanan Şaşmaz, Göztepe'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan Şaşmaz'ın çenesinde kırık olduğu tespit edildi. Necati Şaşmaz çene kırığı için ameliyata alınırken, dizi arkadaşları da hastane bahçesinde bekledi. Necati Şaşmaz'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastane yetkililerinin yarın bir açıklama yapacağı belirtildi.