Necati resmen İspanya'da

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Real Sociedad, Galatasaray'dan kiralık aldığı Necati Ateş ile 1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.



San Sebastian kentindeki Anoeta Stadı'nda basına tanıtılan Necati'nin, Türkiye'de geçmişte büyük başarılar kazandığı ve ''çok önemli bir futbolcu'' olduğu belirtilerek, ''yeni bir macera'' olarak baktığı Real Sociedad'ta kendisine yeni bir sayfa açmak istediğini söyledi.



Real Sociedad'ı seçmesinde bu kulüpte eskiden forma giymiş Türk futbolcular Tayfun ve Nihat ile saatlerce yaptığı görüşmelerin çok etkili olduğunu kaydeden Necati, ''Nihat ve Tayfun Real Sociedad'ta oynarken, Real Sociedad sanki bir Türk takımı gibiydi. Real Sociedad benim gözümde sadece geçici olarak 2. Lig'de olan bir takım ve inşallah benim de katkılarımla La Liga'ya ismini yazdıracak. Bunun için buraya geldim. Nihat ve Tayfun buranın ne kadar güzel bir yer olduğunu saatlerce bana anlattılar'' dedi.



Sözlerini ''Buradaki Türk futbolcular her zaman çok sevilmiş, umarım ben de sevilip önemli bir isim olurum'' diye sürdüren Necati, Real Sociedad'ın Türkiye'de her zaman sempati uyandıran ve halen takip edilen bir takım olduğunu ifade etti.



Necati, ''Neden Galatasaray'dan ayrıldın?'' şeklindeki bir soruyu ise, ''3.5 yıl Galatasaray'da çok önemli olan bir formayı, 10 numarayı bana verdiler. Ancak Karl Hanz Feldkamp geldiğinde daha beni tanımadan benimle çalışmak istemedi. Galatasaray da beni satmayı hiç düşünmeyip her zaman beni kiralama yoluna gitti. Ancak ben artık eskiye değil geleceğe bakıyorum. Çok daha iyi paralar veren takımlar çıktı ama burada kendimi daha iyi hissedeceğimi düşündüm'' şeklinde cevap verdi.



28 yaşındaki Türk futbolcu, antrenman yapmasına rağmen maç eksiği bulunduğunu, bu yüzden Real Sociedad'ta zamana ihtiyacı olacağını ifade etti.



Öte yandan, Real Sociedad Kulübü Başkanı Inaki Badiola, Necati Ateş için Galatasaray'a hiçbir ücret ödenmediğini belirterek, Necati'nin Galatasaray'daki kontratı gereği alması gereken paranın Real Sociedad'ta kendisine verileceğini, ancak Türk futbolcunun 25 maçtan fazla ilk 11'de oynadığı her maç için de kendisine artı para ödeneceğini açıkladı.



Real Sociedad'ın ekonomik olarak kontrollü hareket ettiğini ifade eden Badiol, Necati'nin Galatasaray'dan satın alınması opsiyonun her iki taraf için de açık tutulduğunu bildirdi.