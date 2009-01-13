Necati Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve sendikacı Necati Çelik için dün ilk tören, uzun bir süre genel başkanlığını yürüttüğü Hak-İş Konfederasyonu’nda gerçekleştirildi.



Çelik için ikinci tören ise 20. dönem milletvekilliği yaptığı TBMM’de düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çok sayıda bakan, milletvekili ve bürokrat katıldı. Namazın ardından, Erdoğan, Çelik’in tabutunu cenaze arabasına kadar taşıdı.