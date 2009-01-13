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Yaşam

Necati Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Necati Çelik için Hak-İş Konfederasyonu’nda tören düzenlendi

13 Ocak 2009 02:00

Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve sendikacı Necati Çelik için dün ilk tören, uzun bir süre genel başkanlığını yürüttüğü Hak-İş Konfederasyonu’nda gerçekleştirildi.

Çelik için ikinci tören ise 20. dönem milletvekilliği yaptığı TBMM’de düzenlendi. Törene,  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çok sayıda bakan, milletvekili ve bürokrat katıldı. Namazın ardından, Erdoğan, Çelik’in tabutunu cenaze arabasına kadar taşıdı.

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