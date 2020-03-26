NEC Nijmegen: Fenerbahçe'den 10 aydır ödeme bekliyoruz

Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübü NEC Nijmegen, Fenerbahçe'den ödeme beklediklerine ilişkin yeni bir açıklamada bulunurken, FIFA'nın karar verdiğini ve 10 aydır bekledikleri ödeme sorununun yakında çözüleceğini belirtti.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu Hollanda'nın NEC kulübünden 1.4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. NEC kulübünün idari direktörü Wilco van Schaik, Fenerbahçe'nin oyuncunun bonservisinden kalan 750 bin Euro'luk kısmı halen ödemediğini belirtmişti.

Ferdi'nin bonservisine ilişkin yeni açıklamasında van Schaik, "10 aydır ödeme bekliyoruz ve bu artık kabul edilemez. Ancak FIFA şimdi kararını verdi ve Fenerbahçe'den de henüz bir itiraz gelmedi. Nihayet nisan ayının ortasında ödemenin gerçekleşmesini bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ödemenin yapılmamış olmasının kendilerinde yarattığı ekonomik sorunlara ilişkin yeniden değerlendirmelerde bulunan Wilco van Schaik, "Bu miktarın ödenmemesi finansal olarak bizi çok zorladı, rahatsız etti. Üstüne bir de Koronavirüs krizi... Şu an kaynak için beklediğimiz tek şey Fenerbahçe'den gelecek para" dedi.