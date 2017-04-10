Nebile Hanım'ın Solucandeliği, Tereddüt, Zelal; İstanbul Film Festivali'nde bugün...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 36'ncı İstanbul Uluslararası Film Festivali'nde bugün (11 Nisan 2017) “Ulusal Kısa Film Yarışması, Program II”de yer alan "Nebile Hanım’ın Solucandeliği" ve "Zelal" filmleri de gösterime giriyor.

Festivalde bugün, “Ulusal Altın Lale" için yarışacak "Tereddüt" filmi dahil toplam 12 film sinemaseverlerle buluşacak.

Nazlı Eray'ın eserinden yönetmen Pınar Yorgancıoğlu'nun senaryo uyarlamasını yaptığı Nebile Hanım'ın Solucandeliği'nde Zerre'deki performansıyla Moskova Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazanan Jale Arıkan ile Tim Seyfi'nin yanı sıra Judith Hoersch, Yaşar Çetin ve Selin Kavak da rol alıyor.

Bugün yapımcı ya da oyuncu katılımıyla yapılacak film gösterimleri:

“Yeni Türkiye Sineması” seçkisinde yer alan Eşik 11.00’de Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmenleri Erkan Tahhuşoğlu ve Ayhan Salar’ın katılımıyla;

“Ulusal Kısa Film Yarışması, Program I”de yer alan Hinterlant, Rodi, Siyah Çember, Evbark, Beyazperdeden Yeşil Sahaya 11.00’de Pera Müzesi Oditoryumu’nda, filmlerin yönetmenlerinin katılımıyla;

“Ulusal Kısa Film Yarışması, Program II”de yer alan İki Parça, Devrialem, Nebile Hanım’ın Solucandeliği, Zelal, Kot Farkı, Tavşan Kanı 13.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda, filmin yönetmenlerinin katılımıyla;

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Mana Mou Istanbul 13.30’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmeni Nihan Arısoy’un katılımıyla;

“Ulusal Altın Lale Yarışması”nda yer alan Tereddüt 16.00’da Atlas Sineması’nda, filmin yönetmeni Yeşim Ustaoğlu’nun katılımıyla;

“Sinemada İnsan Hakları Yarışması” filmlerinden Halep’in Son Adamları 16.00’da İtalyan Kültür Merkezi’nde, yapımcılardan Kareem Abeed’in katılımıyla;

Festivalin “Vincent Dieutre: Yalnızlık Alıştırmaları” seçkisinde yer alan Kış Yolculuğum 16.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda, filmin yönetmeni Vincent Dieutre’nin katılımıyla;

“Özel Gösterim: Türk Klasikleri Yeniden” bölümünde yer alan Anayurt Oteli 19.00’da Atlas Sineması’nda, filmin oyuncusu, Sinema Onur Ödülü sahibi Macit Koper’in katılımıyla;

“Ulusal Belgesel Yarışması”nda yer alan Blue 19.00’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmeni Mehmet Sertan Ünver’in katılımıyla;

“Nerdesin Aşkım?” bölümünde yer alan Dünyamın Merkezi 19.00’da Zorlu’da, yönetmen Jacob Erwa’nın katılımıyla;

“Ulusal Altın Lale Yarışması”nda yer alan Zer 21.30’da Atlas Sineması’nda, filmin yönetmeni Kazım Öz’ün katılımıyla;

“Dünya Festivallerinden” seçkisinde yer alan Nilüfer’in Kararı 21.30’da Beyoğlu Sineması’nda, filmin yönetmeni Behnam Behzadi’nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Köprüde Buluşmalar’da son gün

Bu yıl 12. yaşını kutlayan Köprüde Buluşmalar, bugün Soho House’da yapılacak sohbetlerle son buluyor. 13.30-14.45 arasında gerçekleşecek “İzleyici Nerede?” başlıklı konuşmaya, Başka Sinema Direktörü Azize Tan ve Picture Tree International Genel Müdürü Andreas Rothbauerad katılacak. Dağıtım modelleri ve festival stratejilerinin tartışılacağı bu sohbetin ardından, 15.00-17.00 saatleri arasında “Sinemacının Post-Prodüksiyon Rehberi” isimli bir sohbet gerçekleşecek. Kurgucu Çiçek Kahraman ve Ali Aga, yapımcı Nadir Öperli ve colorist Cenk Erol’un katılacağı bu sohbette kurgu, renk ve ses aşamaları üzerine konuşulacak.

19.30’da gerçekleşecek ödül töreninde Köprüde Buluşmalar Film Geliştirme Atölyesi ve Work In Progress platformlarının kazananları açıklanacak.