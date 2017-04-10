'Nebile Hanım'ın Solucandeliği' Pera Müzesi'nde

!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde "Türkiye'den Kısalar İzleyici Ödülü" kazanan Pınar Yorgancıoğlu'nun yönettiği "Nebile Hanım'ın Solucandeliği" 36. Uluslararası İstanbul Film Festivali kapsamında yarın (11 Nisan 2017) saat 13:30'da Pera Müzesi'nde gösterilecek.

Nazlı Eray'ın eserinden yönetmen Pınar Yorgancıoğlu'nun senaryo uyarlamasını yaptığı Nebile Hanım'ın Solucandeliği'nde Zerre'deki performansıyla Moskova Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazanan Jale Arıkan ile Tim Seyfi'nin yanı sıra Judith Hoersch, Yaşar Çetin ve Selin Kavak rol alıyor.

Komşudan gelen sesler...

14 dakikalık kısa filmin, İKSV bülteninde özetlenen konusu şöyle:

Almanya’da yaşayan, iki çocuk annesi ev hanımı Nebile’yi, sıkıcı, rutin yaşamından uzaklaştıran tek şey, yan komşularından gelen seslerdir. Günlerini genç çiftin gülüşmelerini dinleyip hayaller kurarak geçiren Nebile, daha fazla dayanamayıp gizli bir tünel kazmaya başlar.

Fragman: Nebile Hanım'ın Solucan Deliği / Mrs. Nebile's Wormhole