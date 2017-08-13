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Kültür-Sanat

Nebil Özgentürk: Galip Tekin'in babası, Mustafa Altıoklar'ın amcasını öldürüp intihar etmişti

"Cemal Tekin, Hasan Altıoklar, Cemal, Hasan, Cemal'in oğlu, Hasan'ın oğlu..."

13 Ağustos 2017 15:37

Gazeteci Nebil Özgentürk, geçirdiği kalp krizi dolayısıyla hayatını kaybeden karikatürist Galip Tekin'in babasının, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın amcasını öldürüp intihar ettiğini ileri sürdü. 

Nebil Özgentürk'ün, Tuhaf Dergi'nin "Ağustos" sayısında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Altıoklar soyadı, Galip'i 22 yıl önceye götürür…
Gazete manşetlerine geçmiş, parçalanmalara sebep olmuş bir olaya...
Galip, "Cemal Tekin, Hasan Altıoklar, Cemal, Hasan, Cemal'in oğlu, Hasan'ın oğlu!" der durur günler boyu... Evet, Cemal Tekin, Galip'in babasıdır. 1973'ün Eylül ayında Konya Saray Sineması'nda bir cinayet ve intihar gerçekleşmiştir. Sinema'nın ortakları Cemal Tekin ve Hasan Altıoklar'dır. Ve Cemal Tekin, bir akşamüstü sinema yazıhanesinde Hasan Altıoklar'ı vurup öldürmüş, birkaç dakika sonra da şakağına dayadığı silahla intihar etmiştir.

Yazının tamamını Tuhaf Dergi'nin Ağustos sayısında bulabilirsiniz.

 

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