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Politika

Nebil İlseven neden istifa etti?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Nebil İlseven, dün gece geç saatlerde görevinden istifa etti.

08 Mart 2011 02:00

T24 - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından 10 Ocak’ta İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Nebil İlseven, dün gece geç saatlerde görevinden istifa etti.

Nebil ilseven neden istifa etti?

İlseven, istifa açıklamasında; "Genel Merkez'le aramızda herhangi bir sorun olmamıştır. Bu istifayı böyle gösterenlerin Gerçek Gündem mi farklı gündem mi olduğunu takdirinize bırakıyoruz. Aynı sitede genel merkezin bizi uyardığı yazılıyor. Bu da gerçek dışıdır. Biz bu süreçte CHP'nin başarısı için en büyük özveri ile yola çıkmış insanlarız. Parti ile ilgili hiç bir sorunumuz yoktur. Bir internet sitesinde yazıldığı gibi olaylarla alakası yoktur.Yalnızca iki yönetim biriminin farklı yönetim anlayışlıdır. Tek seslilik için yapılmış bir istifadır" dedi.


Tekin: Sorun olmaz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Sayın Nebil İlseven’in ayrılması sorun olmaz, yeni bir yönetim atanır" dedi

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