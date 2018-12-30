Nebahat Çehre'den kariyerine ilişkin karar

Türk tiyatrosunun ve sinemasının başarılı oyuncularından Nebahat Çehre kariyerine ilişkin bir karar verdi. Artık yeni projelerde yer almayacağını duyuran Çehre, “Gelen teklifler var ama artık gelen projeleri ve işleri kabul etmiyorum” açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet'ten Emre Çevik'in haberine göre tek başına yeni yıl alışverişine çıkan Çehre, yeni yılı ailesiyle birlikte evde karşılayacaklarını söyledi.

2018 yılının Mayıs ayında annesi Fethiye Müzzeyen Nar’ı kaybeden Çehre, “Yeni yılda hep beraber ailece bir arada olacağız. Bundan önce olduğu gibi evde ailemizle dostlarımızla birlikte olacağız. Bildiğiniz gibi annemi bu yıl içerisinde kaybettik. Maalesef bu sene annem yanımızda olamayacak” dedi.