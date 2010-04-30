Nebahat Çehre'den güzellik tavsiyeleri

T24- 66 yaşındaki Çehre, geçen yıllara rağmen yerinde duran güzelliğinin sırrını söyle anlattı:
- Modada ve makyajda trendleri takip ederken saç ve cilt tonlarınızı göz ardı etmeyin.
- Yüzünüzü mazeretiniz ne olursa olsun temizlemeden yatmayın.
- Kendiniz için hep iyi olanı isteyin.
- Ekmek ve benzeri hamur işlerini kahvaltı dışında tüketmeyin.
- Sigaraya son verin.
- Kırmızı et yerine balığı tercih edin.
- Acıkınca bol salata tüketin.
- Kendinizi sevin, sizi sevenlerle vakit geçirin.
- Günde 2 litreye yakın su tüketin.
- Suyun içine biraz limon dilimleri atarak daha çok su içebilirsiniz.
- Meyve ve çok salata yiyin.
- Günde 200 gram yoğurt tüketin.
- Haftanın üç günü balık yiyin.
- Akşam yemeği için saatinizi 19.00-19.30 olarak ayarlayın.