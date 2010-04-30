Nebahat Çehre'den güzellik tavsiyeleri

T24- T24-

- Modada ve makyajda trendleri takip ederken saç ve cilt tonlarınızı göz ardı etmeyin.- Yüzünüzü mazeretiniz ne olursa olsun temizlemeden yatmayın.- Kendiniz için hep iyi olanı isteyin.- Ekmek ve benzeri hamur işlerini kahvaltı dışında tüketmeyin.- Sigaraya son verin.- Kırmızı et yerine balığı tercih edin.- Acıkınca bol salata tüketin.- Kendinizi sevin, sizi sevenlerle vakit geçirin.- Günde 2 litreye yakın su tüketin.- Suyun içine biraz limon dilimleri atarak daha çok su içebilirsiniz.- Meyve ve çok salata yiyin.- Günde 200 gram yoğurt tüketin.- Haftanın üç günü balık yiyin.- Akşam yemeği için saatinizi 19.00-19.30 olarak ayarlayın.