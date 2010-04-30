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Sağlık

Nebahat Çehre'den güzellik tavsiyeleri

Gazeteci Fatma Nilgün Meral'in "En Güzel 21 Kadın ve Güzellik Sırları" adlı kitabında Nebahat Çehre'ye de yer verdi.

30 Nisan 2010 03:00

T24- 66 yaşındaki Çehre, geçen yıllara rağmen yerinde duran güzelliğinin sırrını söyle anlattı:


- Modada ve makyajda trendleri takip ederken saç ve cilt tonlarınızı göz ardı etmeyin.

- Yüzünüzü mazeretiniz ne olursa olsun temizlemeden yatmayın.

- Kendiniz için hep iyi olanı isteyin.

- Ekmek ve benzeri hamur işlerini kahvaltı dışında tüketmeyin.

- Sigaraya son verin.

- Kırmızı et yerine balığı tercih edin.

- Acıkınca bol salata tüketin.

- Kendinizi sevin, sizi sevenlerle vakit geçirin.

- Günde 2 litreye yakın su tüketin.

- Suyun içine biraz limon dilimleri atarak daha çok su içebilirsiniz.

- Meyve ve çok salata yiyin.

- Günde 200 gram yoğurt tüketin. 

- Haftanın üç günü balık yiyin.

- Akşam yemeği için saatinizi 19.00-19.30 olarak ayarlayın.

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