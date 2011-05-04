Nebahat Çehre: Yılmaz Güney'in bir kızı var

T24 - Cine 5 ekranlarında Yasemin Bozkurt'un sunduğu, 'Buluşma Noktası' programında, "Her Kadının Bir Öyküsü Var" bölümüne konuk olan Nebahat Çehre, ilk kez kendi hayatıyla ilgili son derece ilginç itiraflarda bulundu.
Nebahat Çehre, Yılmaz Güney'in kimsenin bilmediği bir kızı olduğunu ve bu çocuğun evlilik dışı bir ilişki sonucu dünyaya geldiğini, kızın halen Paris'te yaşadığını Yasemin Bozkurt'a itiraf etti.
Çehre,-Yılmaz Güney sizi dövdü mü? sorusuna, 'biraz okşandım' yanıtını verdi.
Eski günleri hatırlarken, hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Nebahat Çehre, Yılmaz Güney'den hamile kaldınız mı sorusuna ise; 'evet bir çok kez hamile kaldım ama önümü göremediğim için doğurmadım' dedi. Eğer Yılmaz Güney yaşasaydı çok iyi dost olurduk, başım her sıkıştığında yanımda olurdu diye sözlerine ekledi.