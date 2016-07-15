Nebahat Çehre, 'Paramparça' dizisine mi katıldı?

Star TV ekranlarında ilgiyle takip edilen Paramparça dizisinde yeni sezon sürprizi yaşandı. Ünlü oyuncu Nebahat Çehre'nin Paramparça dizisine dahil olduğu iddia edildi.

Haberler.com'da yer alan habere göre; en son 'Kara Para Aşk' dizisinde kamera karşısına geçen Nebahat Çehre ile ilgili önemli bir iddia ileri sürüldü. Usta oyuncu Nebahat Çehre'nin, 'Paramparça' dizisiyle setlere döneceği öne sürüldü. Dizinin bir bölümünde, 'Dilara' karakterine hayat veren Ebru Özkan'ın Amerika'da olan bir annesinden bahsedilmişti. Bu rol için usta oyuncuya teklif götürüldüğü ifade edildi.

Meryem Uzerli'nin de adı geçiyor

Beğeniyle takip edilen dizi için ismi geçen bir diğer kişi ise Meryem Uzerli. Güzel oyuncunun, Star TV'de yayınlanan 'Gecenin 'Kraliçesi' dizisi uzun sürmeyince kanalın başka bir dizisine kaydırılmasının planlandığı bilgisine ulaşıldı. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi için teklif alan Uzerli ile anlaşma sağlanamayınca o rol Sanem Çelik'e verilmişti.