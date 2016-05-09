Nebahat Çehre: Aşk-ı Memnu'daki sahneler kolay çekilmedi, klasik müzik dinleyerek hazırlandık

Usta oyuncu Nebahat Çehre, 'Aşk'ı Memnu'daki sahnelerin kolay çekilmediğini' belirterek, "Mesela en güzel sahne Beren Saat’in oynadığı ‘ölüyorum anne’ sahnesi. Herkes kolay zannediyor, hafife alınıyor. Klasik müzik dinleyerek hazırlandık bu sahnelere. Disiplin gerekiyor. star ne demek ve star gibi nasıl davranılır bilmiyorum. Bu izleyicilerimizin verdiği bir karar.” dedi.

Lifetime’da canlı yayınlanan “Hayat Başlasın” programına konuk olan Nebahat Çehre, küçük yaşlarda çok baskı altında bulunduğunu ama içindeki insan sevgisinin karşı tarafa zarar vermeyen muazzam bir sevgi olduğunu söyledi.

Funda Arar’ın Antalya’da kendisine sürpriz yaparak “Büklüm Büklüm” şarkısını söylemesi üzerine yayında aynı şarkıyı söyleyen Çehre, bu şarkıyı söylediği zaman üç ay liste başı kaldığını belirtti. Aşkla ilgili soru üzerine ise Nebahat Çehre “Ben aşkın adını unuttum. Yıllar geçti, tarif bile edemem. Ne aşkı, bir erkekle yemek bile yemedim. En son 1990’lı yıllarda aşık oldum” dedi. Kıvanç Tatlıtuğ’un kendini çok geliştirdiğini de kaydeden Nebahat Çehre “Ekin Koç’un istikbali çok iyi görünüyor, geleceği parlak” dedi.



